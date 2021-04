Tennis-gründeren fikk drahjelp av korona

Innovasjon Norge har fordelt rekordstøtte til lokale selskap under pandemien. Det kan ha ført til at Stavanger er blitt viktig i verdens største individuelle idrett. Tennis.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ingen kan påstå at Stavanger er globalt kjent for å være ei viktig brikke for tennissporten. Stavanger hadde fem sekunder med nasjonal oppmerksomhet rundt tennis i en scene fra Kongsgård i Renberg-filmen «Mannen som elsket Yngve» i 2008.

Siden da har det vært stille. Akkurat det er Trond Kittelsen (46) i ferd med å endre.