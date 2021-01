To nye smittetilfeller i Stavanger - null i Sandnes

Smittetallene fortsetter å være lave.

Smittetrykket i Rogaland er lavt akkurat nå. Det viser igjen på de daglige smittetallene som fra kommunene. Foto: Jil Yngland

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Stavanger kommune melder onsdag morgen om to nye smittetilfeller i løpet av siste døgn.

Én av de smittede skal ha ukjent smittekilde, den andre skal være nærkontakt av en allerede smittet person.

Det ene smittetilfellet er et barn mellom 0 og 9 år, den andre er en voksen person i 20-årene.

Totalt testet 500 personer seg for koronaviruset i Stavanger tirsdag. Det er verdt å merke seg at den digitale bookingtjenesten for koronatest gjennom Helse Norge har vært nede i snart én uke. Dermed må alle testavtaler gjøres via telefon.

Fire positive i Sola

I Sola kommune fikk fire personer påvist korona tirsdag. Ifølge kommunens nettside skal de fordele seg slik:

To er importtilfeller.

To har foreløpig ukjent smittevei.

Ingen nye smittede i Sandnes

Sandnes kommune har null positive koronatester siste døgn.

Slik er smittetrykket i Rogaland akkurat nå: Sjekk Aftenbladets statistikk.

Koronalettelser

De lave smittetallene på Nord-Jæren gjør at Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola tirsdag bestemte seg for å lette noe på de strenge koronarestriksjonene som har vært gjeldende i de fire kommunene de siste ukene.

Ordførerne klarte imidlertid ikke bli enige om et felles regelverk. Mens Sola, Sandnes og Randaberg åpner for skjenking av alkohol og åpning av treningssentre, velger Stavanger en strengere linje som er mer i tråd med de faglige anbefalingene.