Frykter 10 år med kaos før E39 til Ålgård legges om

Her ved Circle K-stasjonen på Ålgård dundrer tungtrafikken forbi. Fra venstre Harald Minge, administrerende direktør og Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Fredrik Refvem

To statsråder har allerede avslørt at ny E39 i Sandnes vil få penger i Nasjonal transportplan. Men Næringsforeningen i Stavanger-regionen er bekymret for at denne satsingen ikke løser trafikkutfordringene. De frykter mange år med kaos.

