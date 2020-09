Aftenbladet med stor sending om Sandnes fra Sandnes fredag

Hva slags by er Sandnes? Og hva slags by bør Sandnes være for at både hele Forsand og alle innvandreren og tilflytterne som etablerer seg her skal trives? Vi kjører debatt fra Vågen videregående fredag.

Hva kan nye Ruten tilføre Sandnes? Foto: Tommy Ellingsen / http://www.tommyellingsen.no

Dette er bare noen av spørsmålene vi skal forsøke å få svar på når Aftenbladet denne uka setter litt ekstra søkelys på Sandnes. Vårt utgangspunkt er at Forsand nå er blitt en del av kommunen, en kommune som har vokst kolossalt de siste 10–15 årene. En by som vokser raskt og som tiltrekker seg mange nye innbyggere må fra tid til annen sette en fot i bakken og spør seg om den er på vei i rett retning. Hva slags by er Sandnes og hva slags sted ønsker man å være?

For å svare på noe av dette inviterer vi til en timeslang direktesending fra Vågen videregående skole fredag klokken 10.30. Det blir innslag omkring dette temaet, men hovedbolken er en paneldebatt. Her stiller:

Janne Stigen Drangsholt, forfatter og professor i litteratur

Svein Vathne, tidligere SV-politiker og forfatter av «The Real Frp»

Pål Morten Borgli, varaordfører (Frp)

Günther Theiss, byprest

Debatten blir ledet av Aftenbladets Camilla Bjørheim og Leif Tore Lindø. Tune in! Vel møtt!