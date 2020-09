– Vi ser at folk begynner å bli smittetrøtte. Da må vi understreke at det kan være smitte i vårt område

Smittetrøtte nordmenn tror ikke at det er smitte i eget nabolag. Nå kommer påminnelsen fra smittevernlegen i Stavanger: Det kan det være. Her kommer noen oppklaringer om symptomer og testing.

Smittevernlege i Stavanger, Ruth L. Midtgarden opplever at folk i større grad tar lettere på smittevernråd rundt koronasmitte og oppfordringene som blir gitt om å teste seg. Foto: Jon Ingemundsen

Smittevernlege i Stavanger, Ruth Midtgarden deler bekymringen for smittetrøtthet i befolkningen med Camilla Stoltenberg, som er direktør i Folkehelseinstituttet.

Bekymret for smitte-trøtthet

– Nå merker jeg at folk begynner å bli trøtte av smittevern. Da er det viktigere enn noen gang at vi informerer om at det er smitte i vårt lokale område, sier Midtgarden.

Etter et halvt år med koronatiltak er folk i ferd med å bli koronatrøtte. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier i et intervju med NTB torsdag at hun er urolig for en økende smitteverntrøtthet i befolkningen.

– På forsommeren opplevde vi at folk følte at det gikk så bra at de ikke forsto hvorfor vi skulle holde på med smittevernreglene mer, sier FHI-direktøren.

Dermed ble det kanskje tilsvarende tungt for befolkningen da tilbakeslaget kom i august i form av lokal oppblussing av smitte og stans i planlagte lempninger, mener Stoltenberg.

Smittevernlege Midtgarden i Stavanger er opptatt av å få fram at vi må lære oss å forstå når vi skal teste oss og når vi skal være hjemme på grunn av symptomer på luftveisinfeksjon.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg er bekymret for at folk senker garden og tar lettere på smittevern etter et halvt år med koronasmitteregime. Foto: Lise Åserud

– Vi har smitte i vårt miljø

Onsdag denne uka skrev Aftenbladet om en Bryne-elev som har testet positivt for covid 19. I artikkelen var en formulering som kan misforstås: «Milde influensalignende symptomer, som lett hoste og snue, regnes ikke som symptomer.» Man skal teste seg ved symptomer. Man skal være hjemme når man er smittsomme.

Smitte: Man er mest smittsom når en infeksjon er på oppadgående. Når man begynner å bli bra igjen, er ferdige med feber og hoste, føler seg vanlig frisk, er smittsomheten liten.

Voksne: Ved hoste og snue skal vi teste oss, og holde oss hjemme fra jobb og unngå å møte andre utenfor husstanden. Resthoste i slutten av sykdomsperioden er ikke like alvorlig eller smittsomt. Her kan vi vurdere egen helsetilstand hvis testen er avlagt negativ.

Barn: Forkjølelse og influensa er i seg selv grunn til sykefravær. Men barn behøver ikke å teste seg ved lett snue og hoste. Barn kan gå på skolen og barnehage med resthoste og restsnue når det blir vurdert som siste slutt av en forkjølelse.

– Det skal være lav terskel for å teste seg når man har symptomer og når man har vært mye i det offentlige rom.

– Testing er veldig viktig for å spore smitte i nærmiljøet, og det er smitte i lokalmiljøet vårt, sier Midtgarden.

Bryne-elev ble smittet lokalt

Bryne videregående skole-eleven, som testet positivt på koronasmitte denne uka, er også et eksempel på at smitten kan skje lokalt. Denne smitten er ikke sporet tilbake til en utenlandsreise.

– Fram til nå har vi sporet smittetilfeller tilbake til utenlandsreiser. Nå ser vi at det smittes lokalt. Det kan skje alle steder, både offentlig og privat, sier Midtgarden.

Time og Stavanger kommuner samarbeider om smittesporingen rundt Bryne-eleven. Kommunene jobber fortsatt intenst med å kartlegge smitteveier.

Det er for tidlig å si om flere er smittet eller fastslå nøyaktig hvor smitten kom fra. Fortsatt venter mange på testresultatene. Det jobbes med flere smitteveier.

Flere mulige smitteveier

Midtgarden minner dessuten om at vi ikke kjenner situasjonen akkurat nå. Smitteinformasjonen vi sitter med, er allerede en uke, halvannen gammel.

– Smittetallene vi forholder oss til, forteller egentlig mest om smitten i samfunnet for halvannen til en uke siden. Smittesituasjonen i øyeblikket vet vi altså lite om.

– Derfor er det viktig å ikke bli smittetrøtt, men holde på gode smittevaner:

Avstand, avstand, avstand

– Avstand beskytter - bedre enn munnbind, faktisk. Hold minst en meters avstand.

Det beste rådet er fortsatt:

Hold en meters avstand.

Vask hendene ofte.

Sykepenger

Reglene for omsorgspenger har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen. Dette skriver NAV på sine hjemmesider:

Fra og med 1. juli 2020 gjelder disse reglene:

starter på nytt fra 1. juli 2020. Dette gjelder uavhengig av om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ei. Alle går tilbake til vanlig antall dager og med disse fra 1. juli 2020. Dette gjelder uavhengig av om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ei.

De doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen faller bort fra 30. juni 2020.