Reagerer på få koronateststasjoner: – Hva med dem uten bil?

– Det kan ikke være slik at hvis du ikke har bil, så står du uten helsetjenester, sier Elisabeth Stene. Hun og barna hadde ikke annet valg enn å ta bussen til legevakten.

– Fylkespolitikerne bør tenke over hvor de plasserer teststasjonene, sier Elisabeth Stene. Foto: Anders Minge

Hanne Undem Journalist

Elisabeth Stene fra Sandnes har to tenåringer med astma og ørebetennelse. Den siste uken har de ikke fått deltatt på skoleundervisning.

Da Stene skulle bestille en time hos legevakten, ble hun fortalt at hun måtte kjøre i bil til teststasjonen på Klepp. Her skulle barna også bli testet for koronavirus. Problemet var at Stene ikke har en bil.

Hun reagerer sterkt på at man ikke har mulighet til å ta en koronatest i en by som Sandnes. Stene mener det burde være en teststasjon i gang- eller sykkelavstand.

– Det er jo helt horribelt å definere dette som en pandemi og legge koronatesting ut på landet. Da må mange velge mellom å droppe testen eller ta offentlig transport.

– Barna hadde på seg munnbind, og det var heldigvis ikke så mange mennesker på bussen, sier Elisabeth Stene. Foto: Anders Minge

Stene ville ikke spørre familie og venner om de kunne kjøre barna til legevakten, på grunn av den potensielle smittefaren. Da gjenstod offentlig transport som siste alternativ. De endte opp med å sette seg på bussen.

– Jeg skulle gjerne kjøpt bil nå. Det er helt klart tryggere enn å ta buss og utsette seg selv og andre for mulig smitte. Men når man står i ledighet, er det en vanskelig prioritering.

Stene stiller store spørsmål ved den sektor-tankegangen som råder.

– Fylket må komme sterkere på banen, og i denne situasjonen må regjeringen stille opp med de nødvendige midlene for å ha et godt tilbud til alle.