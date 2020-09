Kviasaken: Kommunens prosjektleder møter Eigersund i retten

Den tidligere prosjektlederen på vei inn i Dalane Tingrett for å møte Eigersund kommune i retten. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Har ikke kommunen betalt regningene sine? Skal kommunen dømmes for at Jannicke Bergh har fått svekket omdømme? Seks vitner, med rådmannen i spissen, skal i dagene framover forklare seg for retten.