Flere enn 1700 protesterer på at denne utsikten mot Jærhavet kan få steiner på stolper

Rådmannen i Hå er positiv til byggesøknaden fra Nasjonale turistveger som vil utstyre 22 steiner med stålføtter for skape et nytt nasjonalt utsiktspunkt, der Fv. 44 møter havet og rullesteinene på Jærens mest kjente rasteplass.

Dette blir det nye synet for alle som kjører her mot havkanten på Jæren, hvis politikerne i utvalg for tekniske saker i Hå torsdag sier ja til byggesøknaden fra Nasjonale turistveger. Foto: Manthey Kula AS

Men innstillingen til torsdagens avgjørende møte i utvalg for tekniske saker i Hå, blir møtt med et hav av protester:

– Vi trodde ikke dette kunne skje, at dette forslaget kunne komme så langt at det nå kan bli vedtatt som en byggesak, sier Ann Kristin Whist Haarr.

Hun er oslokvinnen som forelsket seg i en jærbu og som nå er en beboerne på de flotte gårdene over veien for rasteplassen, og som lørdag kl. 22.25 tok initiativ til underskriftsaksjonen: «Ikke ødelegg rasteplassen på Hårr».

Protest-storm

Mandag når Aftenbladet kontakter henne, har hun fått over 1000 underskrifter. Tirsdag kl. 10.23 har 1522 personer undertegnet på oppropet. I tillegg er det 235 navn på en annen liste.

– Det kommer inn nye underskrifter hele tiden. Jeg opplever et voldsomt engasjement. Det dreier seg om å ta ansvar for en kulturskatt på Jæren. Det er her på Hårr vi møter det åpne landskapet, himmelen og havet, og derfor reagerer mange sterkt på at denne plassen kan bli utstyrt med steiner på føtter – som altså tar utsikten, lyder det ivrig fra Ann Kristin Whist Haarr.

Steinene er plassert sammen med sittebenker på utsiktsplassen som ligger over det store beltet av rullestein. Foto: Manthey Kula AS

Fakta Nasjonale turistveger Hva: 18 turistveier i Norge er nøye utvalgt for å vise det beste av landet. To av dem er i Rogaland; i Ryfylke, fra Oanes til Røldal og på Jæren, fra Ogna til Bore. Hvem: Statens vegvesen sørger for at strekningene blir utstyrt spektakulære utsiktspunkter, servicebygg, parkeringsplasser, møbler, stier og kunst. Milliardløft: Rundt 3,5 milliarder kroner skal brukes på prosjektet innen 2023. Fra 1994 til 2017 ble det planlagt og bygget i alt 143 installasjoner langs disse veiene. I perioden 2018–2023 skal ytterligere 46 nye prosjekt være fullført, med Vøringsfossen, Gjende og Torghatten som de største. Hva nå: 80 millioner er satt av til prosjekter på Jæren. Så langt er det brukt 20 millioner. I planene står det at rasteplassen på Hårr vil koste 8 millioner kroner og skal være ferdig i 2021 – hvis Hå sier ja. Les mer

I helgen formidlet hun også et innlegg fra svigermoren, Anne Sofie Haarr, den tidligere prosten på Jæren, som også bor på Hårr.

– De som vil ha steiner på stolper, har ikke Jæren i blodet, er hennes budskap i leserbrevet som er sendt til Aftenbladet.

Dette er et av de stedene FV 44 går nærmest havet langs Jæren. Det nye utsiktspunktet skal lages der den røde lastebilen står. Foto: Jan Inge Haga

Slik kan det bli, hvis Nasjonale turistveger får godkjent byggesøknaden. Foto: Manthey Kula AS

Engasjerte advokat

Fire naboer har også engasjert advokatfirmaet Schjødt AS i saken. De påpeker i sin merknad at den store samlingen av høye steiner vil bli alt for dominerende i det lave landskapet:

– Jærbuen har i hundrevis av år rydda jord, bygget steingjerder, kilt stein, brukt stein til grunn og samlet overskuddsstein i røyser og tipp. Men aldri satt stein på stylter. Dette er fremmedelement i jærsk natur og kultur» heter det i deres merknad til kommunen.

En steingard som svever

Tiltakshaver Statens vegvesen svarer dette:

– Kjempesteiner på stålføtter er en smakssak. Nasjonale turistvegers mandat er å utfordre konvensjonelle utforminger og bidra med spennende steds-unikt byggverk for å sette norsk

arkitektur og byggeskikk i fokus. Om næringen ikke utfordres, blir det ingen fremgang. Vi har tro på de dyktige entreprenørene på Jæren, og er overbevist om at vinner av anbudet vil gjøre sitt ytterste for at dette blir et utsiktspunkt jærbuen kan være stolt av. At det blir noe spesielt som ikke finnes andre steder i landet; en steingard som svever over bakken, skriver Statens vegvesen.

Striden står om steinene

Rådmannen registrerer at prosjektet har skapt stort engasjement. Både rådmannen og ordfører har mottatt forslag til alternative løsninger, men

de aller fleste er positive til å utvide selve rasteplassen.

– De fleste merknadene til nabovarselet går på steinene, at de er for store og dominerende, påpeker rådmannen.

Også Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune har oppfordret til en utsmykking som er mer underordnet det åpne landskapet.

– Ettersendte illustrasjoner gir inntrykk av et mindre dominerende tiltak enn det som først ble vist i byggesøknaden. Og sånn sett er merknader fra naboene og oppfordring om bedre underordning til landskapet imøtekommet, skriver rådmannen som etter en samlet vurdering mener fordelene ved å gi dispensasjonen for et nytt nasjonalt utsiktspunkt på Hårr er vesentlig større enn ulempene.