50 i karantene etter smitte i miljøet rundt moské i Klepp

Det er tirsdag påvist koronasmitte i miljøet rundt moskeen i Klepp.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rundt 50 personer er i karantene og blir testet. Kommuneoverlegen har innført ventekarantene for deres nærkontakter igjen, som et føre-var tiltak.

Det kommer fram i en pressemelding fra Klepp kommune.

Alle involverte har fått informasjon direkte. Det er ikke grunn til å tro at andre utenfor miljøet er nærkontakter. Moskeen er stengt inntil videre.

– Vo har god dialog med miljøet, og har oversikt over å situasjonen, sier kommuneoverlege Roman Benz.

Roman Benz, kommuneoverlege i Klepp Foto: Jan Inge Haga

Det er i tillegg et par andre smittetilfelle knytt til Klepp nå som har andre smitteveier. Disse smittetilfellene har hver for seg ført til at blant andre noen skoleklasser er satt i ventekarantene.

Ventekarantene er et tiltak som blir stadig mer vanleg. De som er i ventekarantene er nærkontakear til en person som i sin tur er nærkontakt til en smittet. Ventekarantenen varer til din nærkontakt har testet seg og fått negativt resultat.