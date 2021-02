Skolehuset i Ulladalen blir likevel reddet

Et nystiftet bygdelag skal ta vare på skolehuset i Ulladalen, som sto i fare for å bli revet.

Gravfølget til Svein Meland passerer skolehuset i Ulladalen i 2005. Her ligger også bjørnejegeren Rasmus Ulladalen begravet. Georg Fjellberg ble skutt under 2. verdenskrig. Minnestøtta hans sto først i Ulladalen, men ble seinere flyttet til Gullingvegen ved avkjørselen til Fjellberg. Foto: Knut S. Vindfallet

Bare en uke etter at formannskapet i Suldal gikk inn for at skolehuset i Ulladalen skal fjernes, var stemningen snudd da kommunestyret behandlet saken tirsdag.

Varaordfører Øyvind Lovra Tveitane (Sp) foreslo at det skal etableres et bygdelag som får eierskap til hus og tomt. Kommunen vil bevilge 150.000 kroner i startkapital til renovering.

Dette ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

– Montér Suldal holder kledning, dette blir veldig bra, sier varaordfører Øyvind Lovra Tveitane til Aftenbladet.

Trusselen om rivning skapte engasjement, blant annet underskriftsaksjon, pengeinnsamling og leserbrev.

«Skolehuset har siden 1926 vært et viktig treffsted for folket fra Ulladalen og fra fjellgårdene Hjorteland, Fjellberg og Ørekvam. Selv om selve skolefunksjonen ble nedlagt i 1967, lever historiene om skolelivet i Ulladalen videre blant folk i området», skrev Kaja S. Lea i Aftenbladet.

«Skulehuset i Ulladalen er ein del av den menneskeskapte og naturgjevne heilskapen ved Tjødnarhaugen. Gravplassen og skulehuset framstår som ein integrert del av mektige natur og har stått uendra slik i 100 år. Området er ein autentisk dokumentasjon av vår nære fortid. Dette skal handsamast med pietet», skrev Henrik Halsne i Suldalsposten.