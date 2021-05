Sylvi Listhaug til lærere og skoler: Ikke driv med politisk skremselspropaganda om klimaendringer

– Selv om hver og én av oss har følt på hvor ille denne tiden har vært, er det fortsatt sterke krefter i samfunnet som gjerne godtar ekstreme grep så lenge det gjøres i klimaets navn, sa Sylvi Listhaug til Frp-landsmøtet søndag. Stian Lysberg Solum/NTB

Frp-lederens klimainstruks til lærere og skoler vekker oppsikt i Utdanningsforbundet i Rogaland. Veldig skremmende og dramatisk, mener Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Søndag hyllet Sylvi Listhaug oljearbeidere og tok et oppgjør med «vannmelonene» i MDG, formynderske sosialister og klimahysteri.

Hun rettet samtidig denne advarende pekefingeren til rektorer, lærere og muligens foreldre i Norge:

– Det er noe galt når barn kommer hjem fra skolen – livredd for fremtiden. Livredd for at verden skal gå under. At vi ikke har noen fremtid på grunn av klimaendringer. Skolen har et ansvar for at elevene skal lære å tenke selv. Ikke drive med politisk skremselspropaganda, sa Listhaug.