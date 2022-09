Hva husker du fra dronningbesøket i 1981?

Var på du på Torget da dronning Elizabeth II besøkte Stavanger 8. mai 1981? Vi vil gjerne høre dine minner fra dagen!

Vi har gravd enda litt mer i arkivet vårt, og funnet flere bilder fra besøket i mai 1981. Vi håper bildene setter i gang minner fra den dagen.

– Vi trenger hverandre i de kommende år, sa dronning Elizabeth da hun talte ved lunsjen på Atlantic hotell under besøket. Hun sa dette da hun viste til samarbeid mellom Norge og Storbritannia.

Hun mintes også Alexander Kielland-ulykken.

Dronning Elizabeth utbrakte et ønske om en god og lykkelig framtid, men hun kastet også blikk tilbake i historien og viste til forbindelsen mellom de to land på hver sin side av Nordsjøen. Like til det tolvte århundre gikk dronningen og nevnte den engelske biskop Reinald, han som begynte byggingen av Stavanger domkirke (i året 1125).

– Akkurat i dag – 8. mai – er det 36 år siden Norge ble frigjort og Nordsjøen igjen ble en fredelig skipslei, sa dronningen, før hun avsluttet sin tale for å haste videre i det travle programmet som var lagt for hennes Stavanger-besøk.

Lunsj

Ved lunsjbordet var det mellom 180 og 190 gjester. Ordfører Arne Rettedal hadde dronningen til bords.

Menyen ved lunsjen besto av gåselever som forrett, avkokt laks som hovedrett og jordbær som dessert.

Etter lunsjen gikk dronning Elizabeth sammen med kong Olav på en spasertur til Domkirken og Strandkaien. Der ventet en stor folkemengde.

Ifølge avisartiklene fra 1981, var det lett, varmt, men noe disig vårvær da dronning Elizabeth landet på Sola flyplass klokken 10.40 om formiddagen. Der ble hun tatt imot av Hans Majestet kong Olav. I ankomsthallen ble de to tatt imot av ordfører Arne Rettedal, konstituert fylkesmann Frede Cappelen og ordfører i Sola, Kåre Kvalvik.

Under bildene kan du legge inn ditt eget minne.

Her er flere bilder fra besøket:

Skriv gjerne inn i feltet under hva du husker fra dagen. Har du bilder, kan du legge dem inn i send inn bilder-feltet.

