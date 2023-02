Esben Esther Pirelli Benestad mister legelisensen

Helsetilsynet har konkludert med at Esben Esther Pirelli Benestad ikke får være lege.

Esben Esther Pirelli Benestad på legekontoret sitt i Grimstad sentrum.

GRIMSTAD: Det bekrefter lege Esben Esther Pirelli Benestad overfor Fædrelandsvennen.

– Jeg har fått tre ukers klagefrist som jeg kommer til å benytte meg av. Det koker i hodet mitt nå, sier Benestad.

Statens helsetilsyn satte i gang en gransking av kjendislegen i fjor høst. Begrunnelsen var at Statsforvalteren i Agder konkluderte med brudd på helselovgivningens krav til forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring.

Statsforvalteren varslet også om bekymring for behandling av pasienter med kjønnsinkongruens, som er uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn.

Ikke offentliggjort

Statens helsetilsyn har ennå ikke offentliggjort vedtaket, men bekrefter at det er sendt til Pirelli Benestad.

– Vi arbeider ennå med å lage en sladdet versjon av vedtaket. Det er blant annet en god del personopplysninger som må sladdes, sier seniorrådgiver kommunikasjon Trond Herstad-Larsen til Fædrelandsvennen onsdag kveld.

– Kan du likevel si litt om hva det går i?

– Nei, det kan jeg ikke. Det er ikke klart nå hva som må holdes tilbake av det som står der, sier Herstad-Larsen.

Fakta Esben Esther Pirelli Benestad Utdannet ved Universitetet i Oslo og fikk autorisasjon som lege i 1978.

Ingen registrert spesialitet i helsepersonellregisteret.

Spesialist i klinisk sexologi, familieterapeut og professor i sexologi. Kilde: Statens helsetilsyn Les mer

Frykter liv går tapt

I 37 år har Esben Esther Pirelli Benestad, som selv er transperson, tatt imot klienter fra hele landet. Ifølge Benestad har hen totalt hatt 1800–2000 klienter som har henvendt seg om kjønnsinkongruens. De siste fire årene har hen jobbet i privat legepraksis uten offentlig tilskudd.

– Hvis jeg slutter å jobbe, vil noen ta livet sitt. Jeg kan ikke si sikkert at det skjer, men jeg tror ganske sikkert at liv går tapt. Jeg kommer til å ha vondt i hjertet fryktelig lenge, sa Benestad til Fædrelandsvennen da granskingen startet i oktober i fjor.

Varselet som ble sendt fra Statens helsetilsyn til Esben Esther Pirelli Benestad i høst, som viser at Benestad kunne bli fratatt legelisensen.

Jobber fortsatt

Mens saksbehandlingen har pågått, har Benestad jobbet som lege. Benestad har forklart seg overfor helsetilsynet en rekke ganger, i møter og brev.

– Jeg har ikke samvittighet til å la være å jobbe når mange trenger hjelp. Dessuten er det bedre å jobbe i stedet for å sitte i sofaen og være engstelig for fremtiden. Den siste tiden har jeg gruet meg til å gå til postkassa hver dag, i påvente av brev fra helsetilsynet, sier Benestad.

Etter at det ble kjent at helsetilsynet startet gransking, har myndighetene mottatt en rekke støtteerklæringer for Benestad.

Esben Esther Pirelli Benestad (73) skal klage på vedtaket.

– Skadet

– Vedtaket er ikke faglig begrunnet på noen som helst måte. Jeg blir skadet av å bli jaktet på, hevder Benestad.

Den 73 år gamle legen har også en kreftsykdom, og er aktuell som skuespiller i stykket «Evangeliet etter Jesus, Himmelens Dronning».

Les mer om granskingen i denne saken: