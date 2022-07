Rush av folk som søker om støtte til varmepumpe

Stavanger kommune opplever et rush av søknader til ordningen, det samme gjør bransjen. Norsk klimasenter har i år installert over 700 varmepumper og fått over 200 henvendelser etter at Stavanger kommune innførte støtteordning.

