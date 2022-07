Strid om bruk av Nodhagen turisthytte: – Burde øremerkes eldre

I vakre omgivelser på Bersagel ligger en av turistforeningens mest populære utleiehytter. Nå er det strid mellom de tidligere eiernes etterkommere og Turistforeningen om bruken av eiendommen.

Nodhagen turisthytte kan leies av alle som vil. I 1946 ble den gitt i gave til Høle kommune, nå en del av Sandnes kommune, av Ole og Mette Eskeland. De ville at bruken skulle rettes mot eldre.

Ole og Mette Eskeland ga eiendommen i gave til Høle kommune, nå en del av Sandnes kommune, i 1946. Gavebrevet til kommunen spesifiserer at bruk av eiendommen skal rettes mot eldre.

Sandnes bystyre vedtok i 1997 at eiendommen «skal nyttes som utfartssted for eldre og funksjonshemmede i Sandnes kommune».

Ti år senere ble det inngått en leieavtale mellom kommunen og Stavanger turistforening (STF).

Her blir det også spesifisert at «Det skal legges til rette for medvirkning fra de eldre hva gjelder drift og forvaltning av eiendommen».

Var ment for de eldre

Nå hevder Tor Eskeland, som er i familie med de tidligere eierne at turistforeningen ikke følger eiendommen og kommunens vedtekter. Hans familie setter pris på at eiendommen blir brukt og vedlikeholdt. Likevel stiller de noen spørsmål til om turistforeningen faktisk retter bruken mot eldre, slik hans forfedre ville.

– Vårt utgangspunkt er jo at vi er veldig fornøyd at hytten blir brukt og vedlikeholdt. Vi synes likevel at den burde bli brukt i henhold til arvgivers intensjon i større grad. Det var jo at den skulle være for de eldre.

Eskeland har vært i en lengre dialog både med turistforeningen og kommunen. Han kan ikke se at noe blir gjort for å fremme bruken for eldre.

– Det er for eksempel nylig satt opp en stor gapahuk nede ved sjøen. Dette er vel noe som er mer for de yngre. En gapahuk er vel et slags «shelter» hvor du kan overnatte under et tak. Spørsmålet er om det er passende for eldre.

I 1944 skrev Ole Eskeland et gavebrev hvor det sto at ved hans død skulle eiendommen gis til Høle kommune. Han skrev også at bruk av eiendommen skulle rettes mot eldre.

Ikke det de så for seg

Eskeland er hyttenabo med Nodhagen. Han sier at noen av aktivitetene gjestene driver med på eiendommen ikke er noe Ole, broren til hans oldefar, ikke nødvendigvis ville vært fornøyd med.

– Vi har også sett at det er fester og utdrikningslag der. Det er ikke det min oldefars bror så for seg når han testamenterte huset til kommunen. Jeg tror ikke han ville likt det.

Bobilparkering og telting er også noe Eskeland mener kommer utenom vedtektene til eiendommen. Han mener turistforeningens ressurser kunne blitt brukt til mer hensiktsmessige endringer rettet mot formålet.

Hanne Faulkner og Kurt Thomsen fra Danmark ble tipset om hytten fra en norsk venn. De har dratt dit sammen med familien sin for å feire at begge blir 60 år.

Følger vedtektene

Preben Falck er daglig leder i Stavanger turistforening. Han mener at de følger avtalen de har med Sandnes kommune.

– Vi disponerer huset etter avtalen med Sandnes kommune. I den står at vi skal bruke den med utgangspunkt i vår seniorgruppe. Det gjør vi, og det er denne gruppen som har stått for oppussing og vedlikehold.

Seniorgruppen Falck refererer til er gruppen «60+». Denne er direkte rettet mot pensjonister og eldre for å vedlikeholde og øke tilbudene innen friluftsliv og folkehelse. Gruppen arrangerer flere typer turer, både dags- og overnattingsturer. Hytten på Nodhagen er en del av dette sier Falck.

– Fokuset vår har vært å bruke den som et sted for seniorer, og det er det fremdeles. Vi har hatt et generasjonsskifte i gjengen som har vært mest aktive der. Vi jobber for å mobilisere på nytt og få opp aktivitetsnivået igjen.

Det er også denne gruppen Eskeland mener hytten burde være øremerket til. I leiekontrakten mellom kommunen og turistforeningen kommer det frem at eiendommen også skal være tilgjengelig for allmennheten. Det poengterer også Falck.

– Vi er lojale mot klausulen i disse dokumentene, men den må være tilgjengelig for andre samtidig. Det gjelder alle hyttene vi disponerer.

Etterkommer av de tidligere eierne av denne hytten, Tor Eskeland mener Stavanger turistforening burde gjøre en bedre jobb for å rette bruken av hytten mot eldre. Turistforeningen selv mener de gjør det.

Kommunen vil følge opp

Sandnes kommune har også vært i dialog med både Eskeland og turistforeningen. Sidsel Haugen er seniorrådgiver i kommunedirektørens stab. Hun forteller Aftenbladet at gaver som gis til kommuner med klare betingelser, er en kjent problemstilling. Særlig når det har gått lang tid, vil det kunne forekomme konflikt.

– Det er alltid vanskelig. Gavene blir gitt ut fra det som er i tiden og situasjonen når testamentet ble skrevet. Når det er så mange år siden som det er snakk om i denne saken er det klart at situasjonen ikke er det samme. Det kan være utfordrende og tolke formålet i et testament ut fra dagens situasjon. Det gjelder forvaltningen av slike gaver generelt og er ikke spesielt for denne saken

Haugen sier at kommunen er klar over uenigheten, og vil følge opp.

– Ordfører har gitt et svar, hvor han informerer om at det skal være et oppfølgende møte med Stavanger turistforening etter ferien. Dette møtet er berammet og punktene som tas opp av etterkommerne til familien som testamenterte huset til kommunen er ett av temaene på dette møtet.