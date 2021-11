Enstemmig i Stavanger: – Bygg heller trafoen i et industriområde

Tingbøskogen er tomta Statnett har sett seg ut. I bakgrunnen sees Hålandsvatnet til venstre og Store Stokkavatn til høyre.

Tingbøskogen blir stort sett utradert av den planlagte trafoen. Endre Selvåg og flere beboere i området har engasjert seg sterkt mot planene.

Et enstemmig utvalg for by- og samfunnsutvikling gikk torsdag inn for å fremme innsigelse mot Statnetts forslag om en ny gigant-trafo på Krossberg.

