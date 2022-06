Politisk flertall: Vassøy-bru ikke ønskelig

Striden om bru til Vassøy har vart i flere tiår. Ny reguleringsplan er bestilt. Men byutviklingspolitikerne i Stavanger betakker seg alt nå for ny bru.

STAVANGER: Et klart flertall i utvalg for by- og samfunnsutvikling (Ubs) uttalte torsdag at det ikke er ønskelig med bru til Vassøy.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden