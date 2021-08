Bookingsystemet for koronatest: – Har falt ut opptil tre timer om gangen

Tusen personer testet seg for mulig covid-smitte i Stavanger mandag denne uken. Det mener Stavanger kommune er en god indikasjon på at folk finner frem til testsentrene til tross for at det digitale bookingsystemet kneler.

Stavanger kommune har tatt grep for å begrense pågangen ved kommunens testsenter, blant annet tilbys det nå tester ved de videregående skolene ved påvist smitte, forteller Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune.

Elisabeth Risa Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Pågangen er stor og det har skjedd at online-bookingløsningen for å bestille test har falt ned. Tjenesten har gjerne ligget nede noen timer før den har kommet på plass igjen. Men gitt teknisk svikt i bookingsystemet ser det ikke ut til å begrense pågangen ved testsenteret. Mandag denne uken ble det tatt ett tusen tester i Stavanger, sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune.

– Det viser at folk finner frem til testsentrene, mener Fosse.

På det meste skal bookingsystemet ha ligget nede i opptil tre timer om gangen.

– Mandag denne uken var det nok noe lengre, men det er et unntak, sier Fosse, som også legger til at det skal være god kapasitet ved testsenteret.

– Målsettingen vår er å kunne tilby test for ordinære tester senest et døgn etter at en bestiller, sier Fosse og legger til at så også er tilfellet når Aftenbladet spør.

– Legger jeg inn en bestilling nå får jeg opp at første ledig time i morgen er klokken 13.00, sier Fosse.

Les også Innfører munn­bind­påbud i kollek­tiv­trafikken og i drosjer

Stor pågang

Stavanger kommune har tatt grep for å begrense pågangen ved testsenteret.

– Ved bekreftet smitte ved de videregående skolene utleveres det nå hurtigtester til selvtesting. Med et slikt grep trenger ikke hele skoleklasser direkte å belaste testsenteret i Forum. Det har allerede lettet trøkket på teststasjonene, sier Fosse, og følger opp:

– Dersom noen tester positivt på selvtesting må de bestille tid i testsenteret for ordinær testing.

Håpet nå er å få til en tilsvarende løsing på ungdomsskolene.

Les også Luftveislegekontoret legges ned tross høye smittetall – fastleger reagerer

Kan teste hjemme

– Da vil det kun være barn fra barneskoler og barnehager hvor foreldrene trenger å ta med barna sine til testing. Barnehageforeldre kan også, om de er bekvemme med det, selv hente ut test og gjennomføre testing hjemme. Det har vi alt en del erfaring med, og flere foreldre har satt pris på ordningen. Men de som ønsker å gjennomføre test på testsenteret vårt er selvsagt velkomne til det, sier Fosse.

På videregående skoler gjennomføres testen i løpet av den første skoletimen.

– For andre skolebarn og barnehagebarn er opplegget slik at foreldrene får beskjed fra skolen når de skal møte til test. Foreldre trenger ikke ringe for å sette opp avtale om testing. Beskjed kommer fra skole og barnehage, sier Fosse.

IT-avdelingen til Stavanger kommune jobber for tiden på spreng med å få orden på bookingsystemet.

– Vil du booke online og får ikke det til i første omgang så prøv igjen senere, oppfordrer Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune.