Nå er alt klart for den store juletegnekonkurransen

TEGNEKONKURRANSE: Alt er klart for årets store juletegnekonkurranse. Temaet er «Deilig er jorden» – og vi håper på tusenvis av av fargerike og varierte bidrag.

Juletegnekonkurransen har hatt mange ulike temaer siden 1968. I 2015 handlet det om «Jul i fremtiden», og dette var Eskil Hjørnevik, Frøyland skule, sitt flotte bidrag.

Aftenbladet har arrangert juletegnekonkurranser helt siden 1968. Også tidligere har vi brukt julesangen «Deilig er jorden» som tema, men i år ga nesten temaet seg selv. Ikke minst fordi naturvern og klimadebatter har preget store deler av året – og barn og unge er veldig engasjert.

– Noen vil nok tenke på naturen og naturvern. Men temaet kan romme mer enn det, sier Hege Solbakken Sæbø, som har ansvar for tegnekonkurransen i Aftenbladet.

– Andre er opptatt av pandemien. Også krig og uro, eller trusler i nærmiljøet og på internett kan tyde på at jorden ikke alltid er så deilig. Men det er også mye godt rundt oss: Alt som blir gjort for at naturen skal kunne klare seg, gode mennesker som bryr seg om andre. Vi håper oppgaven «Deilig er jorden» kan sette i gang mange tanker, og at vi får tusenvis av flotte tegninger og gruppearbeider, sier Hege Solbakken Sæbø.

Og ja, vi snakker om tusenvis av bidrag. Noen ganger liker vi å omtale Aftenbladets juletegnekonkurranse som verdens største, i alle fall i forhold til befolkningen. Rekorden er over 20.000 innsendte bidrag, vanligvis deltar langt over 10.000 barn og unge.

Derfor er det bare å kaste seg over årets konkurranse, jobbe med en god idé og deretter sette i gang med form og farge.

Tusenvis av bidrag hvert eneste år, så juryen har en stor jobb. Husk å få arbeidet ditt inn innen fristen, og merk det tydelig med navn, alder/klasse og adresse!

Reglene er som de pleier å være:

Fire grupper

Vi deler inn i fire grupper:

Barn i førskolealder, første og andre klasse.

Elever i tredje, fjerde og femte klasse.

Elever i sjette og sjuende klasse, samt ungdomsskolen.

Gruppearbeider (laget av tre eller flere personer).

Slik sender du inn

Fristen er satt til torsdag 18. november. Da må bidraget være hos Aftenbladet, for juryen skal bruke den helgen til å vurdere arbeidene. Bidrag som kommer for sent, blir ikke vurdert.

Bidrag kan leveres i Mediegården, Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Åpningstider 8–15.30.

Bidrag kan også sendes i posten. Da må dere bruke denne adressen: Stavanger Aftenblad, postboks 229, 4001 Stavanger. Husk å merke konvolutten «Deilig er jorden».

Og husk at vi må ha bidraget seinest torsdag 18. november!

Vi kan dessverre ikke ta imot større tredimensjonale arbeider.

Erle Gjøse var en av to hovedvinnere i fjorårets konkurranse, «Lys i mørket».

Gode tips

Bruk ark uten striper, ruter og hull.

Ikke brett arket for å plass i konvolutten.

Ta gjerne bilde av tegningen, så har du den som et godt minne. Vi returnerer nemlig ikke alle tegningene (se mer info under).

Husk å skrive navn, alder og adresse med tydelige bokstaver bakpå tegningen. Hvis du sender inn sammen med resten av klassen eller skolen, må du også passe på at arbeidet er tydelig merket med navn, klassetrinn, skole og skolens adresse. Dette er veldig viktig, for hvert eneste år får vi bidrag som kunne blitt premiert – men som mangler viktig informasjon.

I fjor var temaet «Lys i mørket», og dette flotte gruppearbeidet fikk vi fra Engelsvoll skule, Klepp stasjon.

Premier og utstilling

Vi premierer flere arbeider i hver klasse, og alle premierte bidrag blir stilt ut i Mediegården i Stavanger i god tid før jul.

De premierte arbeidene blir returnert. Premierte arbeider som ikke kan sendes i posten, må hentes innen utgangen av februar. Ikke-premierte arbeider kan hentes innen 31. desember.

Juryen består av Hilde Thomsen, Hege Vatnaland, Bjørn Mike Boge, Unni Aano, Ellen Andersen og Anita Tjemsland – illustratører, formingslærere og billedkunstnere.

Noe mer?

Ikke annet enn dette: Lykke til – send oss din versjon av «Deilig er jorden»!

I 2013 var temaet «Julestemning». Her er bidraget fra klasse 2a, Buøy skole.