Kaja Elise Fjellheim Ulltang, nummer fire fra venstre, har begynt på Sauda videregående skole, som har landslinje for yrkessjåfør. Det er kurs for lærlinger og kurs for voksne elever, som starter august og januar hvert år. Foran fra venstre trafikklærerne Arve Finsås, Ante Saua Årthun og Jan Olsen.