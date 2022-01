Digert sjakkbrett til Konserthuset

Magnus Carlsens gave til Stavanger, et 144 kvadratmeter stort sjakkbrett, skal likevel ikke plasseres på Holmeallmenningen.

I utvalg for miljø og utbygging i Stavanger onsdag ble det enstemmig besluttet å heller lage plass for sjakkbrettet, som skal være verdens største, ved Stavanger Konserthus.

Det var Lars Peter Endresen (Folkets Parti) som fremmet forslag om dette sammen med flere andre partier.

Verdensmester-gave

Det er Norway Chess som har henvendt seg til Stavanger kommune om saken. Magnus Carlsen har fått sjakkbrettet i gave fra en sponsor.

Carlsen skulle opprinnelig ha spilt på brettet i forbindelse med en sjakkturnering i Spania, men pandemien satte en stopper for dette. Sjakkbrettet ble i stedet gitt i gave for å overrekke det til en norsk by. Magnus Carlsen valgte Stavanger på grunn av posisjonen Norway Chess har.

– Vi mener Konserthuset er en bedre plassering enn Holmealmenningen. Der vil brettet være bedre skjermet for hærverk. I bygget like ved finnes det fasiliteter som garderobe og toaletter, i tillegg til muligheten til å søke tilflukt innendørs hvis Stavanger-været blir for ille, sa Endresen

Utvalgets leder, Rune Askeland, kjent for sin hang til ordspill, fikk denne gang rikelig anledning til å praktisere.

Bonden fikk ordet

– Den viktigste brikken på brettet er som kjent bonden, sa han og ga ordet til Birger Wikre Hetland (Sp), til daglig gårdbruker på Helgøy.

- Nei, du må aldri undervurdere en bonde. For øvrig er jeg glad vi sendte saken tilbake. God plassering ved Konserthuset. Dette vil være med å styrke sentrum, sa Hetland.

Ingebjørg Folgerø (H) hadde vært i kontakt med direktør Per-Harald Nilsson ved Konserthuset.

– Han mente dette var en god ide, da plassert inne i enden av atriet. Det er også et poeng at Magnus Carlsen gjentatte ganger har vært i Konserthuset i sjakksammenheng. Også giveren av gaven bør være godt fornøyd med dette, sa han.

Lunt og solrikt

Håkon Fossmark (MDG) tok på seg rollen som festbrems.

– Jeg mener fortsatt Holmealmenningen var det beste forslaget. Det er et lunt og solrikt byrom som skal bli bilfritt, og dermed burde gjøres enda mer attraktivt. Jeg er skeptisk til hvor mye dette brettet vil bli brukt ved Konserthuset. Vi har det været vi har, så det er bra at plasseringen skal evalueres etter ett år, sa Fossmark.

Også han støttet Konserthus-plasseringen, og lovet Mette Vabø (V) å stille opp i en tverrpolitisk sjakkturnering når brettet kommer på plass.

Sjakk matt

Så var det Askelands tur til å avslutte debatten.

– Dette blir en vellykket rokering. En tid kunne det virke som problemene tårnet seg opp, men heldigvis har nå brikkene falt på plass. Dette er et kongeforslag. Norway Chess har satt oss på kartet. Sjakk betyr mye for Stavanger og Stavanger betyr mye for sjakken, sa Askeland blant annet.

Da var resten av forsamlingen matt, og vedtok enstemmig forslaget fra Lars Peter Endresen