Krigen i Ukraina: Dette mener hjelpeorganisasjonene i Rogaland

En fraråder folk å reise. En annen liker private initiativ, men frykter kaos ved grensen. En tredje har samlet inn klær, selv om hun ikke tror det når frem: – Man blir ofte revet med i hjelpen andre engasjerer seg i, sier Gry Winterstø i SOS-barnebyer Rogaland.

En kvinne samler inn nye klær ved grenseovergangen i Medyka, Polen, fredag 4. mars 2022. Mer enn 1 million mennesker har flyktet fra Ukraina etter Russlands invasjon.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg spår verre dager for Ukraina. Russland tar i bruk flere og kraftigere våpen, og torsdag uttalte EU at de har mottatt over 1 million ukrainske flyktninger.

Samtidig har Aftenbladet den siste tiden skrevet om en rekke private initiativ som drar ned mot Ukraina for å frakte varer til ukrainske flyktninger og hente dem til Norge.

Både rogalendinger som henter sine kjære og lastebiler som skal hente fremmede tilbake.

Hvordan mener hjelpeorganisasjonene man best kan hjelpe til i Ukraina?

Kaotiske situasjoner ved grensen

Redd Barna Gunnhild Sørås er mediesjef i Redd Barna.

Gunnhild Sørås mener at det som trengs er penger.

– Vi fraråder privatpersoner å reise ned. Det er allerede bilder av hvordan klær blir det søppelhauger. Flere private initiativ skaper kaotiske situasjoner i grenseområdene og hjelpen når ikke frem, sier Gunnhild Sørås, mediesjef i Redd Barna.

Sørås understreker at de ikke vil rette noe pekefinger mot ulike initiativ, men mener det er bedre å kanalisere bidragene gjennom etablerte organisasjoner.

Les også Norge vil gi midlertidig beskyttelse til ukrainere

– Dette er en stor katastrofe hvor den humanitære responsen som planlegges er omfattende. Mange trenger hjelp og det er mange ulike aktører. Etablerte organisasjoner har erfaring og er til stede i krisesituasjoner, sier Sørås og legger til:

– Istedenfor å sende ned gratisvarer, deler humanitær hjelp ut penger til mennesker i områdene. Det nyter lokalsamfunnene godt av.

Lokallagene til Redd Barna bistår blant annet flyktninger på mottak i de ulike områdene. Barns rettigheter sentralt i deres arbeid.

SOS-barnebyer, Rogaland Gry Winterstø er distriktsleder i SOS-barnebyer i Rogaland.

Gry Winterstø er distriktsleder i SOS-barnebyer. Hun har forståelse for at folk ønsker å handle raskt, og har selv gjort klar klær til donasjon.

Men hun er smertelig klar over at hjelpen ikke alltid når frem.

– Man blir ofte revet med i hjelpen andre engasjerer seg i, meg inkludert. Samtidig har jeg sett med egne øyne hva som fungerer, og det er ikke alltid slike private initiativer når frem, sier hun til Aftenbladet.

Winterstø presiserer at ingen hjelp er garantert uten erfarne mottakerorganisasjoner der hjelpen trengs.

Hun har forståelse for at folk handler akutt. Likevel er egen erfaring at det er gjennom de etablerte humanitære organisasjonene at hjelpen når frem.

Les også Kaosinnsamling for Ukraina: – Vi trenger lastebil

– Det er veldig mange som gjør en god jobb ute i verden. Jeg vil ikke forsøke å overbevise noen mot en bestemt organisasjon eller tiltak, men jeg har sett at hjelpen vår kommer frem til barn uten foreldre eller på flukt, sier hun.

– Hva svarer du de som sier at hjelpen trengs nå og at det er verdt det uansett?

– Da svarer jeg at det aldri er feil å hjelpe, og jeg har stor forståelse for det. Men akkurat nå er det den økonomiske biten Ukraina trenger hjelp til, og ikke nødvendigvis klær, sier hun.

Har samlet inn mer enn 68 millioner

Røde Kors Rogaland Per Arne Lea er daglig leder i Røde Kors Rogaland.

Om du tar kontakt med Røde Kors med en plan om å reise ned med bistandsartikler og returnere med flyktninger, vil du ikke få en tommel opp tilbake.

– Vi har mange års erfaring med dette og arbeider etter et klart prinsipp. Vår oppgave nå er å samle inn penger og bruke pengene i det landet som hjelpen skal gis, sier daglig leder i Rogaland Røde Kors Per Arne Lea.

Han sier at Rogaland Røde Kors ikke har mottatt noen henvendelser med ønsker om å reise til Ukraina.

Det er likevel flere tilfeller av egne frivillige som planlegger å reise ned på eget initiativ for å hjelpe, etter lokalt kontakt med andre medlemmer i Røde Kors i Polen eller Ukraina.

Les også Krigen i Ukraina kan få stor verknad for klima­politikk og omstilling

– Det tar både vi og Ukraina Røde Kors fullstendig avstand fra, sier daglig leder i Rogaland Røde Kors, Per Arne.

All humanitær hjelp skal nemlig skje gjennom Røde Kors internasjonalt. Bakgrunnen er at Røde Kors vil være så effektiv som mulig, unngå å svekke tilliten til Røde Kors-bevegelsen og at alle følger planen som organisasjonen har laget.

Det er Røde Kors veldig tydelige på, sier Per Arne.

– Grunnen til det er at vi har mange års erfaring med humanitært arbeid, og vi vet hva som fungerer best, sier han til Aftenbladet.

Onsdag kveld hadde Røde Kors samlet inn over 68 millioner kroner til krigen i Ukraina.

– Uansett hvor vi opptrer i verden, er vår oppgave å samle inn penger og bruke pengene i det landet som hjelpen skal gis. Vi skal hente ut midler fra samfunnet og kanalisere det gjennom trygge og pålitelige systemer.

– Kan bli kaotisk

Amnesty Region Sør June Haugane er regionsleder for Region sør i Amnesty International Norge Region Sør.

Daglig leder i Amnesty Region Sør kunne ikke snakke da Aftenbladet tok kontakt, og har svart via tekstmelding.

– Siden vi er en menneskerettighetsorganisasjon er innsatsen vår i Ukraina å etterforske og dokumentere brudd på menneskerettigheter og Folkeretten, skriver hun til Aftenbladet.

Hun fortsetter:

– Utover det er det veldig fint med private initiativ, men situasjonen på grensene kan fort bli kaotisk, så det beste er nok å kanalisere innsatsen gjennom organisasjonene.