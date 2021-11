Kapital: Hadia Tajik er Norges mektigste kvinne

Ap-nestleder og statsråd Hadia Tajik topper Kapitals liste over Norges mektigste kvinner. Hun er den første med innvandrerbakgrunn som topper lista.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik under Stortingets spørretime.

NTB-Alexander Vestrum

Helt fra 2013 og fram til i fjor har statsminister og Høyre-leder Erna Solberg stått helt øverst. Regjeringsskiftet gjør imidlertid at det kommer åtte nye inn blant de ti øverste på lista. Solberg er å finne på en sjuendeplass i år.

– Mens kvinner har fått noe mindre makt helt i toppen av norsk politikk, utøver de desto mer makt på ministernivå og i Stortinget, sier Kapital-redaktør Vibeke Holth i en pressemelding.

– Politisk teft som få

Med topplasseringen bryter Tajik en historisk barriere, ifølge Holth.

– Tidligere har hun vært den yngste statsråden i Norge og den første muslimske statsråden. Nå er hun den første kvinnen med innvandrerbakgrunn som går til topps på Kapitals liste over Norges mektigste kvinner. Etter det vi kjenner til, har det aldri vært en mektigere kvinne med innvandrerbakgrunn i Norge noensinne, sier redaktøren.

«Men Tajik er først og fremst en jurist, og tidligere journalist, med politisk teft som få. Og en rå maktutøver. Som arbeidsminister har hun ansvaret for Nav med et budsjett tilsvarende en tredel av statsbudsjettet. Ministerposten, med en unik mulighet til å tekkes mektige LO, regnes som det perfekte springbrettet for en fremtidig statsministerkarriere», skriver Kapital.

Etter Tajik følger Marit Arnstad, Senterpartiets parlamentariske leder, og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. På fjerdeplass finner vi utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

FHI-direktøren høyt på lista

FHI-direktør Camilla Stoltenberg er på femteplass.

«Stoltenberg og FHIs kunnskaper, råd og anbefalinger har vært avgjørende for myndighetens smitteverntiltak. Hun har derfor hatt enorm innflytelse på nordmenns hverdag det siste halvannet året», skriver Kapital.

På papiret er stortingspresidenten landets høyest rangerte person etter medlemmer av kongefamilien. Nåværende stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) er å finne på en 14. plass på Kapitals liste.

– Årsaken til at Hansen ikke havner lenger opp er at vi ser på reell, og ikke formell, makt når vi kårer Norges mektigste kvinner. I realiteten mener vi det er mange kvinner som i det daglige utøver mer makt enn Hansen, både i regjering og på Stortinget, sier Kapital-redaktør Holth.