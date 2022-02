Varslar om alkoholtrend på Snapchat: – Det var litt creepy å bli lagd til

Snapchat er ein populær bildedelingsapp for unge. Fleire ungdommar opplever å bli kontakta av kontoar dei ikkje kjenner og får tilbod om sprit til kraftig reduserte prisar.

Foreldre slår alarm etter dottera blei eksponert for sal av det ein far trur kan vera smuglarsprit via sosiale medium. Fleire ungdommar i Sandnes bekreftar trenden. Men det er avgrensa kva politiet får gjort med saka.

