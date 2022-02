Jacob Opheim er tildelt heltemedalje

Den avdøde 37-åringen som hoppet i sjøen for å redde en gutt fra å drukne på Karmøy, er tildelt Medaljen for edel dåd.

Det skriver Regjeringen i en pressemelding fredag.

Det var 7. november 2021 at 37 år gamle Jacob Opheim befant seg ved Sandve havn, samtidig som en mindreårig gutt havnet i sjøen.

Med fare for eget liv tok Opheim seg ut i vannet for å redde gutten.

Til tross for krevende forhold klarte han å holde gutten over vannet tilstrekkelig lenge til at guttens liv ikke gikk tapt før ytterligere hjelp ankom, og gutten ble reddet.

Opheims liv sto ikke til å redde, og han gikk bort få dager senere.

– Vi er alle dypt berørt

– Jacob Opheims heltedåd bidro til å redde et liv. Situasjonen for de involverte var dramatisk, og Opheim utviste et enormt mot.

– Han endte dessverre opp med å gi sitt eget liv, og hans familie har mistet det umistelige, sier fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran.

– Vi er alle dypt berørt av det tragiske utfallet dette fikk, og mine tanker går til de etterlatte. Med denne medaljen vil vi hedre Jacob Opheim, avslutter han.

Høythengende

Tildelingen skjedde i statsråd 4. februar. Jacob Opheim er post mortem tildelt medaljen for edel dåd i sølv.

Medaljen for edel dåd i sølv er en høythengende utmerkelse, og er rangert som nr. 14 av de norske dekorasjoner.

Utmerkelsen deles ut for hederlige handlinger i forbindelse med «redning av liv eller likeverdig handling».

