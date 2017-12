Fortsatt storm langs kysten

– Det blir nordvestlig liten storm og perioder med full storm langs kysten utover dagen, sier vakthavende meteorolog Mette Skjærdal ved Vêrvarslinga på Vestlandet til Aftenbladet fredag formiddag.

Stormsenteret ligger nå i havet like vest for Trøndelag, og vinden har gått fra vestlig til nordvestlig retning. Det gjør at den kraftige vinden går mer langs kysten og ikke når like langt inn i landet.

Det er ikke ventet at vinden vil minke før natt til lørdag. Vindstille blir det likevel ikke, og lørdag morgen er det ventet stiv kuling.

Fredag ligger snøgrensen ligger på 200–400 meter over havet, og bygeværet med regn og hagl i lavlandet vil fortsette. Lørdag og søndag er det ventet at temperaturene vil synke ytterligere, og det er en viss fare for nattefrost i lavlandet også i ytre strøk natt til søndag.

Selv om det fortsatt blåser kraftig, anses ekstremværet «Aina» nå som over, og ekstremvarslet er nå erstattet av obs-varsel.

Når været kan utgjøre en fare for liv og verdier, blir det sendt ut ekstremvarsel. Obs-varsel blir sendt ut for vær man skal være oppmerksom på, men som ikke er så omfattende som et ekstremvarsel.