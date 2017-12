Jan Tore Sanner (H) kritiserer Magnhild Meltveit Kleppa i Nye Sandnes-strid

Det kommer fram i et skriftlig svar fra kommunal- og moderniseringsministeren mandag.

30. november ble flertallet i Stortinget offisielt enige om å frede Nye Sandnes - tross gjentatte forsøk fra blant andre tidligere Forsand-ordfører Ole Tom Guse (KrF) på å stoppe etableringen.

Samme dag omtalte Guse saken på sin Facebook-profil. Da skrev fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa dette i kommentarfeltet:

«Det står langt fleire enn dykk ni bak det arbeidet de har gjort i denne saka. Store delar av Rogaland rister på hovudet over det de er utsette for!»

Advarte Arbeiderpartiet før D-dag

Fylkesmannen hadde også advart Arbeiderpartiet mot å bli oppfattet som «rimelig arrogante» i saken, men advarslene prellet av stortingsgruppen til Jonas Gahr Støre (Ap).

Facebook-kommentaren blir ikke mindre kontroversiell av at Kleppa er regjeringens nærmeste representant i fylket og skal overvåke at Stortingets og regjeringens vedtak blir gjennomført. Dette påpekes i det skriftlige spørsmålet stortingsrepresentant Atle Simonsen (Frp) har stilt Jan Tore Sanner (H) om saken.

«Hva synes statsråden om at fylkesmannen i Rogaland skriver at «store delar av Rogaland rister på hovudet» av Stortinget sitt gyldige vedtak i sammenslåingen av kommunene Sandnes og Forsand?» spør Simonsen.

Sanner: – Unødvendig

Mandag kom svaret fra Sanner. Statsråden mener det var unødvendig av Kleppa å legge ut kommentaren.

Han mener også fylkesmannen burde ha bidratt til å gjennomføre Stortingets sammenslåingsvedtak.

«Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannen skal med dette som utgangspunkt virke til gagn og beste for fylket og ta de initiativ som finnes påkrevd, jf. § 1 i Fylkesmannsinstruksen.

Med bakgrunn i fylkesmannens gode kunnskap om utfordringer i fylket og den enkelte kommunes situasjon, ga regjeringen fylkesmannen en sentral rolle i gjennomføringen av kommunereformen. Fylkesmennene ble bedt om å på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene, der det er lagt vekt på helheten i regionen og fylket. Fylkesmannens anbefalinger om kommunestruktur er basert på faglige vurderinger.

I tilfellet sammenslåingen av Sandnes og Forsand, som Stortinget fattet vedtak om 8. juni, anbefalte fylkesmannen i oktober 2016 en annen løsning med sammenslåing av Forsand og Strand. Til tross for at Forsand og Strand i etterkant av Stortingets beslutning har fattet nye vedtak i tråd med fylkesmannens innstilling, mener jeg at fylkesmannen burde tatt Stortingets vedtak i juni til etterretning og bidratt til å gjennomføre dette.

I avisen Strandbuen 6. desember sier Meltveit kleppa: "I etterklokskapens lys ser jeg at det var unødvendig av meg å legge ut denne kommentaren,…."

Det er jeg enig i.»

– Bør være litt mindre Sp-politiker

Aftenbladet har vært i kontakt med Kleppa mandag og referert til svaret fra Sanner. Hun hadde ikke anledning på stående fot til å kommentere statsrådens svar.

Simonsen har gitt Aftenbladet denne kommentaren:

– At Sanner mener det var klokt av Kleppa å beklage, synes jeg er bra. En fylkesmann har aldri stilt til valg og skal ikke la personlige meninger skinne igjennom på denne måten. Kleppa bør være litt mindre Sp-politiker og litt mer Fylkesmann fremover. Det er alvorlig om en Fylkesmann fra Senterpartiet motarbeider regjeringen og Stortingets vedtak, mener Frp-politikeren.