Ingen skader foreløpig

– Det er altfor tidlig å gå ut med noen tall akkurat. Vi har satt skadeapparatet vårt i beredskap i Rogaland og Hordaland og er klar til å rykke ut hvis det blir behov for det, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If Skadeforsikring

Tett kontakt med kommuner

Fylkesmannens beredskapsavdeling hadde torsdag vært i dialog med tre kommuner, Bjerkreim, Eigersund og Sauda i forbindelse med uværet.

– Jeg har ikke full oversikt over om det er blitt noen skader enda. Beskjedene vi har fått til nå, er at vannet stiger veldig i Vikeså. Det har gått litt over veien ved Tengesdal. Det er også problemer med fossen i Sauda. Veien der er stengt, sier Gry Evensen fra Fylkesmannens beredskapsavdeling.

Mye vann i Bjerkreim

Veiene Vikesdalsvegen, Tengesdalveien og fylkesveien mellom Gjedrem og Bjerkreim var torsdag ettermiddag stengt. I tillegg er det mye vann i Bjerkreimselven. Det bekrefter teknisk sjef Kristian Nomedal i Bjerkreim kommune.

– Det er ikke ekstremt høyt, men det er det meste vi har hatt siden flommen. Vi følger med og observerer utviklingen. Det er lite vi kan gjøre nå. Vi er klar for å varsle dersom det er behov for det. Det har ikke blitt meldt om noe skade enda. Vi er på alerten og følger med, sier han.