Kvinnen som ble angrepet på gravlund i Haugesund, er død

– Kvinnen som i går ble funnet livstruende skadet på en gravlund i Haugesund ble natt til i dag erklært død. De nærmeste pårørende er nå varslet, men det er for tidlig å frigi navnet til avdøde av hensyn til øvrige pårørende, skriver politiet i en pressemelding.

- Politiet kan bekrefte at kvinnen er i 60-årene, sier politiadvokat Marte E. Lysaker.

Kvinnen ble funnet livstruende skadet på gravlunden rundt klokken 16.30 tirsdag. En 48 år gammel mann ble pågrepet like i nærheten. Han er nå siktet for drap på kvinnen.

Det ble funnet en øks på stedet, har politiet opplyst. Rundt et kvarter før overfallet på gravlunden, fikk politiet melding om at en mann med øks forsøkte å bryte seg inn på en adresse i Haugesund. Politiet etterforsker om dette var den nå drapssiktede mannen. Ifølge politiet er de to hendelsene nær hverandre i tid og sted.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at siktede og drapsofferet hadde en relasjon.

– Den siktede er en kjenning av politiet. Han er godt kjent for oss, blant annet for voldskriminalitet, men også for annen type kriminalitet. Mannen er tidligere straffet, opplyser politiadvokat Marte E. Lysaker på en pressekonferanse onsdag.

– Vi kan bekrefte at vi har snakket med flere vitner som har vært i nærheten av åstedet. Vi har kontroll på en øks, men det er for tidlig å si om det er dette våpenet som er brukt mot kvinnen, opplyser politiet videre.

Kort møte tirsdag

Den 48 år gamle mannen vil etter planen bli avhørt i løpet av dagen. Han vil bli begjært varetektsfengslet i løpet av torsdag, opplyser politiet.

Siktedes forsvarer, advokat Erik Lea, sier til Aftenbladet onsdag at han tirsdag hadde et kort møte med klienten.

– Jeg hilste på ham, men vi snakket ikke om saken. Det ble det ikke anledning til. Planen er å få gjennomført et avhør utpå formiddagen i dag, sier Lea.

Advokaten bekrefter at mannen har vært klienten hans tidligere, men vil ikke si noe om hvilken type saker dette har vært.

Ifølge Lea er det ikke oppnevnt noen rettssakkyndige som kan foreta judisiell observasjon av mannen, men han forventer at det vil skje.

Politiet ønsker tips

Politiet skriver i pressemeldingen at saken blir etterforsket med full styrke, både taktisk og teknisk. Det ble foretatt en rekke vitneavhør tirsdag kveld, og det er blitt gjennomført kriminalteknisk åstedsundersøkelse og rundspørring i området, opplyser politiet.

Politiet ønsker å komme i kontakt med alle som kan ha opplysninger om overfallet.

Benedicte Storhaug er bistandsadvokat for de etterlatte.