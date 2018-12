– Som komiker skal jeg helst være «løyen», men av og til må jeg få sagt fra om noe jeg virkelig mener. Dette handler om at det er så forbaska trist på sykehjemmene, sier Bjerga.

Torsdag la han ut et innlegg på Facebook hvor han blant annet skriver følgende om sitt inntrykk av norske sykehjem:

«Tomme og iskalde korridorer med institusjons-gulvbelegg av aller kjipeste og humør-dempende type, dører og vegger med deprimerende liksomfarger - ofte den klassiske og intetsigende «sykehjemsgrønn» - fargen som har et eneste formål: Å få deg i dårlig humør og fortelle deg at nå er det snart slutt! (...) Bildene på veggene er ofte særdeles triste elger i solnedgang, og ikke minst er det utplasserte falmede plastblomster i fellesstuene, kopper og kar av hvit og dørgende sørgmodig institusjons-modell. Og badene jeg har sett, tør jeg nesten ikke å skrive om. De er om mulig enda tristere - styggere - mer slitt enn de vi ser på fargefjernsynet fra norske slitte fengsel. Og det var mildt sagt. »

(Se hele innlegget lenger nede i saken).

Jon Ingemundsen

Foreslår malingsdugnad og naturtapet

Innlegget har engasjert mange. Noen foreslår i kommentarfeltet å gå sammen om malingsdugnad, andre tipser om tapeter med naturmotiv for å gjøre sykehjemmene koseligere.

– De som arbeider på sykehjemmene er flinke, og gjør det de kan med de midlene de ikke har. Dette handler nok heller om at det er en lite prioritert sak politisk, sier Bjerga.

Som pårørende har han besøkt flere sykehjem, og han understreker at det nok finnes unntak, og at han setter ting på spissen.

– Men når du skal bo de siste årene dine et sted, og det kan være mange, er det kjekt at det ser ut som om det faktisk er et hjem.

– Mye å tenke på

Selv om Bjerga absolutt kunne tenkt seg å stille opp på en dugnad for å friske opp sykehjem, er det nok ikke så enkelt. Hvordan sykehjemmene skal se ut, blir bestemt av kommunens eiendomsavdeling, kunstutvalg og fagfolk innen helsesektoren, i tillegg til arkitekter og bygningsfirmaer.

- Det er sikkert en del elger i solnedgang som med fordel kunne ha vært skiftet ut i korridorene. Men det er mange ting å tenke på når man skal innrede et sykehjem, sier helse- og velferdsdirektør Eli Karin Fosse i Stavanger kommune.

For eksempel må møbler være hygieniske og enkle å renholde, det skal ikke være lett å snuble i dem, og gulvene må ha sklisikre belegg.

– Det ser ikke alltid like festlig ut, men det er viktig. Fargevalget på sykehjem er heller ikke tilfeldig. Noen brukere kan bli urolige og oppkavet av farger yngre og friskere mennesker synes er flotte og riktige, sier Fosse.

Fikk du med deg denne kommentaren av Natasja Askelund?

«Utfordringene tårner seg opp på sykehjemmene. Løsningen er enkel.»

Helse- og velferdsdirektør Fosse har lest Bjergas innlegg, og anerkjenner opplevelsen hans.

– Min opplevelse er likevel at det han skriver er for generelt. Det er stor forskjell på sykehjem, og et stort spenn i hvordan de ser ut. Bjerga er velkommen til å ta kontakt over nyttår dersom han har lyst på en «visningsrunde» på noen av sykehjemmene våre, slik at han får et inntrykk av bredden i tilbudet, sier hun.

Bygger annerledes nå

Ved de fire eldste sykehjemmene i Stavanger (Vågedalen, Sunde, Haugåstunet og Slåtthaug) har badene og deler av pasientrommene blitt totalrenovert i løpet av det siste året.

– Der var det et stort behov for oppussing. Har han vært ved et av disse sykehjemmene før renoveringen, eller ved et av de tre som nylig ble lagt ned , forstår jeg bedre opplevelsen hans, sier Fosse.

Jonas Haarr Friestad

Kristian Jacobsen

Hun trekker frem kommunens nyeste sykehjem, Lervig, som eksempel på hvordan man nå tenker annerledes når nye sykehjem skal bygges, sammenlignet med for 30–40 år siden.

– Nå lager man ikke lange ganger med mange dører på hver side, men velger heller små grupper av rom. Slik unngår man mer institusjonspreget. Så tror jeg man har en annen bevissthet rundt valg av farger ,materialer og utsmykning. Det skal ikke så mye til for å skape hygge, sier hun.

Fosse mener Bjerga har helt rett i at omgivelsene har mye å bety.

– Det er likevel viktig å tenke på at det som fremstår som godt og trivelig for folk, kan være forskjellig for dem som bor der og de som kommer på besøk.

LES OGSÅ:

Pårørende er stort sett fornøyde med Stavangers sykehjem. Med ett unntak.

Noen sykehjem legger til rette for aktiviteter utenom det vanlige

Stavangerbudsjettet: – Fortsetter vi som nå, må vi bygge nytt sykehjem hvert annet år