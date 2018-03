Aftenbladet fikk 1140 nye abonnenter i fjor

Ved utgangen av 2017 hadde Aftenbladet et opplag på 56.590 aviser.

– Dette er et tall jeg er godt fornøyd med. Det viser at vi treffer bra med salg av digitale abonnement. Folk vil ha Aftenbladet digitalt, og de har akseptert at de må betale for det, sier sjefredaktør Lars Helle.

I 2016 var det første gang siden 1999, med unntak av det året avisa gikk over til tabloidformat, at Aftenbladets opplagstall økte. Da var økningen på beskjedne 38.

– Årets økning er en av de største noensinne. Den kommer i en periode der vi fryktet at alt skulle gå nedover, og derfor en den spesielt gledelig. Hadde noen for to år siden sagt til meg at opplaget skulle øke så kraftig, ville jeg ikke trodd det, sier Helle.

Fakta: Hva viser tallene? Opplagstall er et beregnet gjennomsnitt av antall solgte blader per utgave i 2017, for løssalg og abonnement samlet. Tallet beregnes ut fra inntekt, og gjennom en komplisert beregning som gjør at det ikke nødvendigvis samsvarer eksakt med antall solgte eksemplarer.

Fortsatt god fart

Opplagstallene som ble lagt fram onsdag er en gjennomsnittsberegning av antall solgte aviser, både papir og digitalt, i hele 2017.

– Økningen var størst mot slutten av året, og vi har fortsatt med god fart inn i 2018. Derfor er altså tallet enda høyere nå, sier Helle.

De fleste gikk ned

Av de 14 avisene i Rogaland hadde de fleste en nedgang i opplaget i fjor. Unntaket er Sandnesposten og Jærbladet. Førstnevnte er fylkets opplagsvinner - den økte opplaget med 876 aviser, en økning på 18,9 prosent. For Jærbladet var økningen på 4 aviser.

Størst var nedgangen for Rogalands avis. De hadde ved utgangen av 2017 et opplag på 3760, en nedgang på 695 aviser, som tilsvarer 15,6 prosent.

På landsbasis var det 105 aviser som økte opplaget i fjor.

Vil ha flere lesere på mobil

Når det gjelder lesertallene, som er en beregning av antall personer som leser avisa, viser disse at Aftenbladet holder et stabilt nivå for antall lesere på mobil, men at antall papirlesere går ned.

– Vi kunne tenkt oss en bedre vekst på mobillesingen. Når det nå koster penger for å lese en del av stoffet digitalt, har denne veksten flatet ut. Men vi har ambisjoner om å snu dette, blant annet lanserer vi i løpet av våren en ny og bedre mobilapp, sier Helle.

