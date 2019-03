Dette melder Universitetet i Stavanger (UiS) på egne nettsider onsdag.

De tre stillingene er prorektor for utdanning, prorektor for forskning og prorektor for innovasjon og samfunn.

Søkerliste prorektor for utdanning

Mbachi Msomphora (42), fagansvarlig odontologi/førstebibliotekar, Tromsø

Bjarte Ravndal (61), dekan, Gjesdal

Astrid Birgitte Eggen (59), viserektor for utdanning, Oslo

Tore Markeset (56), instituttleder, Stavanger

Tom Ryen (48), instituttleder, Sandnes

Brynjar Foss (45), product manager, Stavanger

Søkerliste prorektor for forskning

Syed Toqueer Akhter (51), tidligere research fellow, Oslo

Håvard Hansen (49), instituttleder/professor, Eigersund

Turi Kvame Lorentzen (44), spesialrådgiver, Sandnes

Eva Rauls (44), professor, Stavanger

Tor Hemmingsen (62), instituttleder, Stavanger

Halla Holmarsdottir (56), professor/prodekan, Askim

Merete Vadla Madland (52), professor/senterdirektør, Stavanger

Søkerliste prorektor for innovasjon og samfunn

Elin Oftedal (47), førsteamanuensis, Sandnes

Rune Dahl Fitjar (39), professor, Stavanger

Päivi Teivainen-Lædre (46), avdelingsleder, Sola

Annie Haver (53), førsteamanuensis, Stavanger

Styret ved UiS skal ansette prorektorene i sitt møte 9. mai.

Universitetet i Stavanger (UiS) går fra en ledelsesstruktur med valgt rektor til ansatt rektor fra 1. august i år.

Professor Klaus Mohn er tidligere ansatt i stillingen som rektor. Ole Ringdal er ansatt som direktør for organisasjon og infrastruktur.