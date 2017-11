Et flertall av fylkespolitikerne går inn for et prøveprosjekt fra neste høst med et par timers seinere skolestart om morgenen for skoler på Nord-Jæren. De tar også grep for å få ned frafallet i den videregående skolen i Rogaland.

Sju politiske partier i Rogaland fylkeskommune bestående av AP, KrF, Sp, V, SV, Miljøpartiet De Grønne og Frp har lagt frem disse forslagene sammen med flere andre forslag til økonomiplanen fra 2018 til 2021.

Inntil fem videregående skoler kan få forskjøvet skolestart med flere timer fra neste høst for å se hvordan dette påvirker læringsmiljø og resultater. Skolestart og hvilke skoler som vil inngå, er ikke fastsatt, men skolestart kan bli flere timer seinere enn i dag.

Vi stanse frafallet

For å stanse frafallet, der én av fire elever dropper ut før de er ferdig med videregående skole, setter politikerne av 15 millioner kroner ekstra hvert år for å styrke og videreføre 0-visjon mot frafallet. I dag dropper én av fire elever ut av videregående skole. Dessuten tar de inn igjen de 40 millionene som rådmannen vil kutte i videregående skole. Så utvider de ordningen med ungdomskort med ett årskull til 22 år, og vil bruke 1,5 millioner kroner til dette.

Staten har laget en ny nøkkel for tilskudd til båttransport, og Rogaland taper 108 millioner kroner hvert år på dette, som er en ny økonomisk utfordring.

Andre forslag: