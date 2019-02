Loganair overtar Newcastle-rute

Loganair bekrefter mandag på sine nettsider at de har tatt over fem flyruter fra det britiske flyselskapet British Midland Regional (flybmi), som lørdag gikk konkurs.

Blant disse er ruten fra Stavanger Lufthavn, Sola til Newcastle.

– Det var virkelig trist å se at flybmi gikk konkurs, og våre tanker går ut til alle som er berørt – spesielt de ansatte. Nå evaluerer vi flybmi sitt nettverk, og vurderer ruter som samsvarer med Loganair sine geografiske områder og strategiske planer. Vi jobber også med ansettelsesmuligheter for piloter, flyansatte og mekanikere, sier Loganair-sjef Jonathan Hinkles i en pressemelding.

Loganair overtar ruten fra 25. mars, og billetter vil være i salg fra mandag. Lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen er veldig fornøyd.

– Jeg ønsker Loganair velkommen. Det dekker opp frafallet til flybmi, og det er veldig hyggelig at det blir opprettholdt. Så får vi se hvor mye det eventuelt kan være mulig å utvide videre, sier Lorentzen.

Jon Ingemundsen

Lite selskap

Loganair er et relativt lite flyselskap, med totalt 30 fly. Flyene har en passasjerkapasitet på mellom åtte og 50. I løpet av 2019 vil de få levert to nye fly, med en passasjerkapasitet på henholdsvis 37 og 49.

Lorentzen tror slike mindre flyselskap kan være en del av fremtiden for flytrafikken fra Stavanger lufthavn.

– Det jobbes intenst med å få dekket opp flere ruter fra Sola. Nå har det vært relativt lite bevegelse fra store selskaper. Da kan mindre selskaper være en god løsning for oss. Fly med plass til 185 passasjerer kan være veldig krevende, og det er lettere å trekke inn mindre fly som blir operert av mindre selskaper, sier Lorentzen.

Jobbes med flere ruter

– Kan du si noe om hvor vi kan fly fremover?

– Både Avinor og Greater Stavanger jobber sammen på mange forskjellige destinasjoner og selskaper hver uke. Vi oppdaterer dem hele veien på det økende aktivitetsnivået i regionen, sier han.

– Ikke noe mer konkret?

– Nei, vi jobber med flere ting, men ingenting er sikkert før flyselskapene annonserer at de vil starte opp rute fra Stavanger.

– Kan det skje noe mer i løpet av 2019?

– Absolutt. Men de store endringene skjer ikke. Det kan være flere tilfeller som dette, og det kan være selskaper som ser at de har ledig kapasitet og kan sette inn ruter til nye destinasjoner i løpet av relativt kort tid, sier han.

– Bruk utenlandstilbudet

Lorentzen oppfordrer nå til å bruke det utenlandstilbudet som finnes på Sola.

– Skal vi kunne beholde det vi har og utvikle nye ruter, ser flyselskapene på hvor mye det eksisterende tilbudet blir benyttet. Derfor er det viktig at folk i Stavanger-regionen benytter det tilbudet som er, slik at vi kan bevise at vi klarer å fylle de flyene og rutene vi har, sier han.

10. mai starter Loganair opp ruter fra Stavanger lufthavn, Sola til Edinburgh i Skottland.

Der vil det være fire ukentlige avganger og en helårlig rute, med avreisedager mandag, onsdag, fredag og søndag.

Forretningstrafikken øker

At Loganair velger å satse på Stavanger, er kanskje ikke helt tilfeldig. Ifølge statistikk levert av Avinor økte forretningstrafikken ved Sola lufthavn fra 30 til 32 prosent i 2018. Mellom 2013 og 2017 falt trafikken fra 45 prosent til 30 prosent.

Ifølge samme statistikk er Storbritannia den klart viktigste destinasjonen utenfor Norges grenser, både innenfor forretningstrafikk og privatreiser. Forretningstrafikken øker med 14 prosent sammenlignet med 2017. Totalt, inkludert både forretningstrafikk og privatreiser, reiste 353.000 passasjerer fra Sola lufthavn til Storbritannia i 2018.

London er igjen den mest populære destinasjonen for rogalendinger.

Også trafikken den andre veien øker. Hele 163.100 passasjerer med britisk pass reiste til Sola lufthavn i 2018.