Hunnedalen åpner søndag klokken 18.30

Hunnedalen har vært stengt både ved Gravasryggen bom i Vest-Agder og ved Øvstabø i Rogaland.

Ifølge trafikkoperatør John Andreas Omdal på Veitrafikksentralen region vest er det både snø og masse vind i området.

Aftenbladet var i kontakt med Veitrafikksentralen klokken 18.15 søndag.

Da opplyser trafikkoperatør Marius Råve at vegen nå er brøytet, og at det gjøres klart til at den kan åpnes for trafikk klokken 18.30.

Tidligere søndag var vurderingen at det var for mye vind i omårdet, samtidig som det snør.

Lange køer mot Tonstad

Stengingen av Hunnedalen førte søndag ettermiddag til trafikkaos i området rundt Tonstad. Mange skal ned fra Sirdal. Det er svært glatt, og trafikken går veldig sakte.

– Vi sto i ro i en halvtime inn mot Tonstad. Køen må være flere kilometer lang. Det blåser ikke så mye, men det er veldig glatt. Det er så glatt at blir du stående stille i en motbakke, er det vanskelig å komme seg videre, forteller Aftenbladets journalist Siv Helen Kvalvåg på telefon.

Klokken 15.30 søndag anslår hun køen til å være flere kilometer.

– Men når du kommer deg forbi Tonstad, flyter det bedre. Det er mellom Sinnes og Tonstad det er verst, sier Kvalvåg.

Utsetter arbeidet

– Akkurat nå er det for mye vind i området - 17–18 meter i sekundet - får vi opplyst, sier trafikkoperatøren tidlig søndag.

Ifølge prognosene skal vinden løye litt klokka 14.00. Det blåser mindre søndag kveld. Brøytemannskapene har nå gjort jobben, og Fv 44 gjennom Hunnedalen er nå åpen for trafikk.

Vinden skal løye ytterligere klokka 20.00.

Omkjøring

Så lenge veien har vært stengt har det vært omkjøring via fv 468 og 42 fra Tonstad.

Hilde Øvrebekk

– Fylkesvei 468 mellom Tjørhom og Tonstad er åpen. Det samme er Fylkesvei 42 mellom Tonstad og Helleland. Vi fikk imidlertid meldinger om problemer på begge disse veiene i går og i natt så kjør forsiktig, er rådet fra trafikkoperatøren.

Søndag ettermiddag meldes det om saktegående kø både i Tonstadbakkene og gjennom Tonstad.

Låste ut hyttefolk

I 13.30-tiden ble hyttefolk kjørt ned til bommen på Øvstabø og låst ut. Etterpå ble bommen låst igjen.

Omdal avkrefter at det er igangsatt kolonnekjøring i området.

– Jeg får opplyst av entreprenør at arbeiderne så et lite vindu til å få ut noen bilister. Disse fikk kjøre bak brøytebilen ned til bommen. Så snart disse hadde passert ble bommen låst, sier trafikkoperatøren.