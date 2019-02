Nå får 5000 bilister sin første bompengefaktura

Bilistene med bompengebrikke skal få faktura fra Ferde minst hver tredje måned, eller når du har passert 900 kroner i bompenger. Første faktura kommer i disse dager.

Pål Christensen

Rushtidsavgiftstrøbbel

Etter at rushtidavgiften i bomringen på Nord-Jæren ble stoppet midlertidig på grunn av teknisk trøbbel i oktober, har fakturaer fra Ferde kommet «nå og da».

Daglig leder i Ferde, Trond Juvik opplyser at det trolig vil gå «tilbake til normalen» om en til to uker. Da vil man få rundt en faktura i måneden, men det kommer an på hvor mye du kjører.

– Minimumsgrensen for å sende ut en faktura ligger nå på 900 kroner, men det vil ikke gå lenger en tre måneder før du får en faktura, uavhengig av hvor mye den er på.

Normalt vil Ferde også sende en ny faktura så snart man har kjørt for over 900 kroner. Beløpsgrensene vil kunne forandre seg etter at Ferde har fått analysert hvor mye folk i Rogaland kjører.

180.000 kunder

– Vi har omtrent 180.000 kunder i Rogaland. Per dags dato har vi kun sendt ut en liten del av fakturaene til disse.

Grunnen til dette er korrigeringene av rushtidsavgiften. Første bolk av fakturaer sendes ut i morgen, det er da snakk om 5000.

Det kan bli komplekst, da passeringer og korrigering av rushtidsavgiften skal på samme faktura for mange.

En av grunnene til at fakturaer har latt vente på seg etter at jobben med korrigering ble ferdig i forrige uke, er at Ferde har testet ut forskjellige varianter av vedleggsteksten på fakturaene.

– Vi har sendt ut få fakturaer for å teste hvilken tekst folk forstår best, og for å se på tilbakemeldingene.

LES OGSÅ: