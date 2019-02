Venstre vil etablere Preikestolen nasjonalpark

På sitt fylkesårsmøte i helga vedtok Rogaland Venstre å fortsette kampen for å gjøre området med den verdenskjente turistattraksjonen til Preikestolen nasjonalpark.

– Etter Tom Cruise sin filminnspilling for et knapt år siden ser vi at prognosene for antallet besøkende vil fortsette å øke i årene framover, uttaler leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

Han viser til at det i Preikestol-området fortsatt er store arealer som er uberørt eller lite berørt av inngrep.

Første nasjonalpark

Får Preikestolen en slik status, blir det den første nasjonalparken i Rogaland.

– I sum er verneverdiene i området, i både regional og nasjonal skala, store. Det gjør det viktig for Venstre at vi får området kvalifisert til status som nasjonalpark, mener Lunde.

I følge Venstre vil en slik nasjonalparkstatus være et viktig signal om at Preikestolen er et særdeles viktig naturområde.

Før helgen ble det kjent at også Fylkesmannen i Rogaland mener Preikestol-området og Frafjord-heiene bør vernes som nasjonalparker. Fylkesmannen har på oppdrag fra Miljødirektoratet har kartlagt områder i Rogaland med store verneverdier.

Psykisk helse

Rogaland Venstre vedtok også på sitt landsmøte en uttalelse om å satse på psykisk helse i skolen.

«Vi vil innføre skoleringsprogram innen tema psykisk helse for alle lærere på videregående skoler. Det må også ansettes helsesykepleier eller andre profesjonelle ved alle videregående skoler som tilbyr tett oppfølging av elever som har bruk for det. Venstre vil at vi framover skal legge vekt på forebygging, avdekking og håndtering av voksenmobbing av elever», heter det i uttalelsen.

