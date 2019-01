Septikbil hadde for mye i tanken, måtte laste om 2400 kilo kloakk

Torsdagens kontroll ble ikke helt som ventet for kontrollørene fra Statens vegvesen. På vei til kontrollplassen ble det observert en tungt lastet varebil som ble stoppet for kontroll. Det viste seg at kjøretøyet var lastet med 450 kilo mer en tillatt.

Sjåføren fikk bruksforbud og måtte få hjelp av en kollega som kunne ta med seg deler av lasten resten av turen.

Videre på ferden til kontrollplassen observerte kontrollørene flere lastebiler med mye i lasten. Tre av dem ble kontrollveid langs veien, alle disse fikk overlastgebyr. Det måtte rekvireres en gravemaskin for å fjerne deler av massen de transporterte. Gebyrene ble på henholdsvis 16.600, 6800 og 6050 kroner.

Drittdag på jobb

På Sokn kontrollstasjon ble en Septikbil stanset, og det ble en skikkelig drittdag for sjåføren. Også han hadde for mye i lasten, 2400 kilo kloakk måtte lastes over i et nytt kjøretøy. Sjåføren fikk et gebyr på 6900 kroner, i og i tillegg måtte han ta jobben med å fjerne all kloakken som hadde havnet på asfalten under omlastingen.

Også flere feil og mangler ble oppdaget i torsdagens kontroll:

En bergningsbil fikk kjøreforbud grunnet svært dårlige bremser på tilhengeren. I tillegg var et av dekkene utslitte, og kjøretøyet manglet et av hovedlysene.

En sjåfør fikk bruksforbud til det ble lyst fordi han ikke hadde merket 1,5 meter med stål som stakk ut bak kjøretøyet. Kjører man i mørket, skal gods som stikker over 1 meter ut fra bilen merkes med lys.

En sjåfør blir anmeldt til politiet etter at han gjentatte ganger er blitt stoppet uten underkjøringshinder bak på kjøretøyet. Slike hinder skal være montert, fordi de sikrer andre trafikanters sikkerhet.

Statens vegvesen

Sjåføren filmet, ble anmeldt

En sjåfør fikk bruksforbud på grunn av bruk av at lastsikringsmatriellet var utenfor kjøretøyet. Stropper og kjettinger skal plasseres innenfor kjøretøyets bredde når dette er mulig. Alle 14 stroppene som var plassert på utsiden av kjøretøyet var blitt så ødelagte av bruken at de måtte kastes, en av stroppene var i tillegg røket.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud da det manglet alle påbudte kjettinger. Føreren fikk 1000 kroner i gebyr.

En sjåfør blir anmeldt til politiet for mobilbruk under kontrollen.

– Det er svært respektløst ovenfor kontrollørenes sikkerhet når man kjører et vogntog på 56 tonn og henger ut av vinduet for å filme mens kjøretøyet kontrollveies, kommenterer seniorinspektør Kenneth Holm Vestby i rapporten fra kontrollen.

