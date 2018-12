Viking, fattigdom, krigsårene og Arne Rettedal. Dette er Sven Egil Omdals artikkelserie om Stavanger

– Blir det oppgang i utlånsstatistikken på Stavanger bibliotek i år, tror jeg mye av det skyldes meg, sier Omdal, som har lånt enormt mye lokalhistorisk litteratur de siste månedene. I tillegg til å dykke dypt i Aftenbladets historiske arkiv.

Siden i sommer har hans historiske artikkelserie stått på trykk hver lørdag i Aftenbladets helgemagasin. Sakene er også publisert på nett.

Omdal skriver blant annet om kannibaler fra Engøy, trehusene i Gamle Stavanger, kvinnekamp og dialekt-strid. Hans artikkelserie er med på å forklare hvorfor Stavanger ser ut som den gjør, og hvorfor folkene er som de er.

Under finner du alle artiklene - i rekkefølge etter når de ble publisert:

Da Stavanger ble olje-by

«En junidag i 1967 stilte journalist Arne H. Halvorsen på morgenmøtet i Aftenbladet med den største nyheten i Stavangers moderne historie. Han kunne like gjerne tatt seg en tur rundt kaien, ingen var interessert i å høre på ham.»

Vikings lange vei til toppen

«Hammerslagene stilnet. I de nye selvbyggerfeltene i Vålandskråningen og Tjensvollskråningen stakk mannfolkene sag og vinkel i bagen og ruslet i kjeledressen ned til Siffen. Eget hjem fikk vente. Et viktigere byggverk hastet mer. Viking skulle spille omkamp i semifinalen i Norgesmesterskapet 1953, og hele byen - eller i det minste den mannlige delen - var ventet til banen på Saxamyrå. Her måtte det snekres tribuner i en fart.»

Revolusjonsfrykt og generalstreik

«En gang var Stavanger landets røde by, full av revolusjonære tanker, streikende arbeidere, gateslagsmål og politiske arrestasjoner.»

Mannen som formet det moderne Rogaland

«Han herser med folk, sa de. Truer med å drepe dem eller rive ballene av dem hvis de ikke gjør som han vil. Nei, absolutt ikke, svarte han; jeg er en blyg og sensitiv person som bare vil det beste.»

Partipressen som forsvant

«Venstre var partiet Aftenbladet mente var best skikket til å styre landet. Flere av avisens sjefredaktører benyttet spaltene til å oppfordre velgerne til å støtte partiet, uten at de så noe problematisk i rolleblandingen.»

Kampen om trehusene

«Noen måtte lufte alvorlig ut. Da krigen endelig var over og de tyske soldatene vendte hjem, var det lett å se at de forlot en by som hadde framtiden bak seg. Krisetidene på 1920- og 30-tallet, fulgt av de fem okkupasjonsårene, hadde fått det til å lukte gammelt og råttent hvor en snudde seg. Stavanger hadde altfor mange rønner og altfor få bygg som representerte håp, vilje, og evner. Minnenes by, ikke framtidens.»

Avholdsbyen

«Alle vet at stavangerfolk drikker mer enn andre. I hvert fall vet Folkehelseinstituttet det; 5,4 liter ren alkohol i året, mot 5,0 i resten av landet. Men vet vi hvorfor? Kan det være fordi stavangerfolk har så mye drikking å ta igjen?

Den lange veien til vinspalten

Avistegnerens kamp

«Henry Imsland så og tegnet rogalandsk lynne, natur og sjel i 61 år. Den eneste gangen han nektet å tegne var da tyskerne nazifiserte avisen.»

Mannen som så seg om i glede

Vossen e’ de’ du snakke?

«Gammelgresk og sanskrit står allerede på listen over språk som ikke lenger er blant oss. Nå dør også egenesk. Je e’ lei for det, men gadespråget har vunnet. Så mektig er dialekten til Ajax og Tore Renberg at selv de unge i Sandnes snakker stavangersk. Fonetisk er de to byene allerede slått sammen.»

Prestens fall

«Prest Lars Oftedal falt, men reiste seg igjen og startet Stavanger Aftenblad.«Gjennom journalistikken var Oftedal-navnet «kommet til ære» igjen. Sammen hadde faderen og sønnen skapt avisens ånd.»

Det som kommer i verden, kommer her

«Aftenbladet var i harnisk. Hva gikk det av folk? Overøse tilfeldige flyktninger med sko, klær, mat og kjærlighet når det fantes så mange fattige i Stavanger som kunne trengt gavene bedre?»

Trikken til Ingensteds

«Trikken eller bybanen kom aldri til Stavanger, men det har ikke manglet på entusiaster som har kjempet for begge. Bussen - og bilen - gikk susende av med seieren.»

Mellom linjene

«Noen morgener er nyhetsstille. En fyllik er i løpet av natten plukket opp i Nedre Holmegate, rådmannen varsler en ny plan for avløp, parkering eller noe slikt. Lite å lage avis av.

9. april 1940 var definitivt ikke en slik morgen.

Hvordan dekker man en invasjon av sitt eget land? Hva er avisens rolle når lokalsamfunnet i løpet av natten er blitt okkupert av fremmede styrker?»

Det store oppgjøret

«I tur og orden skal alle få sin dom.» Oppslaget 4. juni 1945 lød nøyaktig som den trusselen det var.»

Bygget som splittet en by

«Biskopen i Hålogaland, den gamle ishavspresten Monrad Norderval, var bedt av Bergens Tidende om å skrive noen søndagstanker sommeren 1972. Han åpnet med et vakkert syn han hadde hatt: «Jeg satt forleden på en benk ved Breiavatnet i Stavanger og nøt det hektiske nåtidslivet og minnene etter en kunstglad og skjønnhetsdyrkende fortid; den eldgamle, fascinerende domen, den renlinjete Kongsgård skole.»

Ingenting kan vel få helgefreden til å senke seg over bergensere som en beskrivelse av hvor vakkert det er i Stavanger.

Men så stakk hoven fram under bispekåpen: «Men der, like ved siden av skolen, kneiser en av de styggeste bygninger jeg har sett, byens dominerende posthus. Det likner mer på et fengsel, trist og fantasiløst.»»

Frontkjemperen

«Ruth Thomsen var lenge Aftenbladets eneste kvinnelige journalist og skapte journalistikk som engasjerte, opplyste og provoserte. Hun måtte kjempe en tøff kamp.»

Mørkets hjerte ved Breiavatnet

«Bare «to-tre minutters gange fra Domkirken» lå trange smug hvor falleferdige rønner skjulte «sin elendighet i et mer eller mindre ugjennomtrengelig mørke», sto det i Aftenbladet. Journalisten gikk inn til et ungt par som begge fryktet at de hadde fått tuberkulose. «På gulvet leker en svart liten unge i en kort serk. Og i vuggen sover minstebarnet de rettferdiges søvn. Ennu har ikke dets få måneders erfaringer midt i fattigdom, sykdom og elendighet fått tid til å avsette merker på de runde bollekinn. Men ...»

Setningen ble hengende. Her var det ikke mye grunn til optimisme.»

Folket som ikke lot seg overtale ovenfra

«Det var ikke bare regjeringen, stortingsflertallet og næringslivet som hadde tapt denne septemberkvelden i 1972 – også Aftenbladet hadde gått på en skikkelig smell. Avisen hadde ikke klart å overbevise leserne om at medlemskap i De Europeiske Fellesskap var til landets beste. Bare i tre av Rogalands 26 kommuner var det ja-flertall. Det var nederlagets menn som satt på redaksjonens faste plass i kantinen og klamret seg til kaffekoppene.»

Opp, opp - til himmels!

«Stavanger hadde landets beste flyplass, men det var selvsagt et problem at det ikke landet noen fly der. De 500 sauene som var kjøpt inn for å holde gresset mellom rullebanene nede, var langt flere enn antall passasjerer som kom eller dro.»

Det totale kaos

«Med én dags varsel hadde tre av fire solabuer fått beskjed om å forlate gård og grunn. Det var den største evakueringen i moderne norsk historie, og av en eller annen grunn er den merkelig oversett i alt som er skrevet om okkupasjonstiden. Bare i Solas egen historie lever beretningen om den dagen da 3000 mennesker og tusenvis av dyr ble drevet ut i uværet.»

Den store epidemien

«Den første verdenskrigen var tydelig på hell. Alt skulle bli bedre. Men så ble det brått fryktelig mye verre. Noen tristere julefortelling har Aftenbladet neppe hatt, enn den som sto på trykk lille julaften 1918. To menn hadde meldt seg hos politiet dagen før og fortalt at naboen deres i en av de nye nødsbrakkene på Bakkeland var forsvunnet. Nå satt det tre skremte småbarn alene igjen og gråt.»

Ulykkesskipet

«Hun var et gammelt og kjent syn der hun kom dampende mellom kaiene innover i Ryfylke. Om det bare ikke hadde fulgt så mye død og ulykke i hennes kjølvann.»

Den engasjerte skipsrederen

«Sigval Bergesen bygde seg en formue på skip, men brukte krefter og penger på å legge skinner vestover.»

Da by og land kolliderte om hvilken fjord som skulle krysses

Aftenbladet fulgte kampen for et fergefritt Ryfylke tett, slik avisen har fulgt alle lokale samferdselsprosjekt. I avisens 125 år lange historie er det knapt noe tema som har fått større oppmerksomhet enn veier, bruer, tuneller og flyplasser. Men avisen var ikke noen sterk pådriver for Ryfast, det var tross alt flust av Aftenblad-lesere både i Forsand og Sandnes.

Les om bykampen mel

Kannibalen fra Engøy

«13 døde menn går ned en landgang. Og på en flåte trekker tre menn lodd om hvem som skal spises.

I løpet av tre korte år gikk to av Stavangers fineste skuter tapt. Det ene forliset endte i jubel og lovsang, det andre i forferdelse. Begge fikk leserne til å flokke seg om den nye avisen i byen.»

