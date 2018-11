Flertall for å kutte 80 prosent i klimagassutslipp

Saken skal opp i Bystyret for endelig behandling.

Et flertall på 6 mot 3 i kommunalutvalget gikk tirsdag inn for en svært ambisiøs klima- og miljøplan, med mål om blant annet 80 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030.

Innen 2040 skal Stavanger kommune være en nullutslippskommune, ifølge målene.

Forslaget ble opprinnelig fremmet av Ap, SV og MDG. I kommunalutvalget fikk målet også tilslutning fra KrF, Venstre og ikke minst ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Hennes partifelle og etterfølger som Høyres ordførerkandidat, John Peter Hernes, valgte å nøye seg med 50 prosent kutt.

Delt Høyre

– Hvorfor 80 prosent, Christine Sagen Helgø? Tror du det er mulig, eller er det mest for å matche målene til andre norske storbyer?

– Mitt utgangspunkt har vært at Stavangers ordfører skal være veldig ambisiøs når det gjelder klima og miljømål. Jeg ønsker å være en som er med og går foran i denne saken. Jeg tror at det er mulig å nå dette målet. Utviklingen går veldig fort, både når det gjelder transport og oppvarming.

Sagen Helgø ramser opp:

– Elbusser kommer for fullt. om få år er alle nye biler nullutslippsbiler. Ser vi på andre byer vi kan sammenligne oss med, har de tilsvarende og enda høyere ambisjoner. København skal for eksempel være klimanøytrale innen 2030, enda de er langt bak oss nå, sier Sagen Helgø.

– Får du partiet ditt med på dette?

– Vi skal diskutere saken i bystyregruppen. Det er nok en stor sannsynlighet for at Høyres gruppe er delt når denne saken blir behandlet i bystyret, sier Christine Sagen Helgø.

Kommunalråd Per A. Thorbjørnsen (V) er usedvanlig fornøyd over å ha oppnådd et klart flertall for et femtitalls forslag om endringer i planen.

– Det er med stolthet og noe bortimot ydmykhet jeg registrerer at det faktisk var mulig å få til et flertall for en plan som denne. i tillegg til punktet om klimagassutslipp er nok de to viktigste punktene cruisetrafikken og målet om en reduksjon i avfallsmengden, sier Thorbjørnsen.

Cruise-debatt

– Når det gjelder avfallet, er målet at vi gjennom bedre sortering og gjenvinning skal redusere avfallsmengden per innbygger i Stavanger fra 425 til 300 kilo, sier Thorbjørnsen.

For cruisetrafikken lyder flertallsforslaget at kommunen skal arbeide for at innseiling, landligge og utseiling fra Stavanger havn skjer fossilfritt. Det settes ikke noen tidsfrist for dette.

– Vi jobber videre for å sette 2026 som frist for en utslippsfri cruisetrafikk i Stavanger. Vi håper å få KrF og Venstre med på dette målet også, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).

– Katastrofalt

Fremskrittspartiet vil primært avvise hele planen. Gruppeleder Christian Wedler mener målsettingen om 80 prosent kutt i klimagassutslippene er helt urealistisk.

– Dette er en katastrofal plan. At Stavanger ønsker å redde verden er vel og bra, men det gjør man ikke ved å tvinge næringslivet ut på flyttefot til nabokommunene og henvise cruisetrafikken til Sandnes. Dette vil koste arbeidsplasser, og jeg akter å sette meg ned med både LO og NHO for å få fram konsekvensene av en slik plan, sier Wedler til Aftenbladet.

Thorbjørnsen avviser innvendingene fra Frp.

– Det er noe dinosaurisk over denne måten å argumentere på. Når vi nylig har fått en ny klimarapport på bordet, som viser hvor enorm forskjell det er hvis vi kan redusere temperaturøkningen fra 2 til 1,5 grader, og Stavanger Frp likevel vil avvise hele klimaplanen. Det hører ingen steder hjemme, sier Thorbjørnsen.

Ekstremt bekymret

Harald Minge, direktør i Næringsforeningen, er likevel mer på Wedlers side i denne diskusjonen.

– Det stemmer at vi er ekstremt bekymret over dette, og at vi mener planprosessen har vært altfor dårlig til å trekke næringslivet med. Vi mener at de statlige målene på 40 prosent er mer enn nok ambisiøse. Så kommer plutselig, ut av ingenting, fra sidelinjen, dette målet om 80 prosent kutt, uten at noen har utredet konsekvensene og hvordan man skal nå dit. For oss som jobber mye med strategier og mål, er det uhyre viktig at mål er realistiske. Det Stavanger er i ferd med å gjøre nå, er helt på grensen til det uansvarlige, sier Minge, som varsler at Næringsforeningen vil gjøre en jobb fram mot bystyrebehandlingen for å få endret planmålet.

Det er uansett slik at klima- og miljøplanen skal så snart kommunesammenslåingen med Finnøy, Rennesøy og Stavanger er gjennomført, senest våren 2021.