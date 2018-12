Høgsfjord-sambandet lyst ut på anbud for 1 krone

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Prisen er satt til symbolske 1 kroner, siden ferjesambandet må drive på kommersiell basis - uten offentlig støtte.

Rogland fylkeskommune har signalisert at løyvet vil gå til det rederiet som tilbyr best frekvens og åpningstider.

Nye Sandnes har mast om utlysning i lengre tid. Rogaland fylkeskommune er løyvemyndighet og inviterer nå rederier til å søke om løyve til kommersiell fergedrift mellom Oanes og Lauvvik i Rogaland.

Det er tidligere kjent at fem rederier har søkt om konsesjon for ferjedrift når Ryfast åpnes om ett år, på slutten av 2019. Fylkeskommunen har imidlertid bestemt at bare ett rederi kan få anbudet.

Begrunnelsen er at kaiene på Oanes og Lauvvik har klare kapasitetsmessige begrensninger. Infrastrukturen ved begge kaiområder vil ikke være av tilstrekkelig karakter for parallell drift av flere fergeselskap, på grunn av et begrenset antall kaiplasser disponible for fergedriften, antall biloppstillingsplasser og manglende plass til flere betalingsstasjoner.

Hva blir bomsatsene for Ryfast? Legges tunnelen Espedal-Frafjord død? Svarene på disse og andre spørsmål er uavklart når rederiene nå har mulighet til å presentere sitt opplegg.