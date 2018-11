Stavanger-politikere får en påminnelse om debattkultur

Forrige helg ble det noe ampert mellom de to gruppenestlederne i Ap og Frp på Facebook. Frps Leif Arne Moi Nilsen hevdet at Aps Dag Mossige hadde hevdet overfor RA i et upublisert intervju at Nilsen på forhånd hadde visst om bompengeaksjonen under sist bystyremøte.

Nilsen beskyldte Mossige for å lyve og utlovet en dusør på opptil 500.000 kroner til dem som kunne ta Mossige i andre løgner. Senere slettet Nilsen innlegget.

Dette var den direkte foranledningen til at Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) tok opp temaet sosiale medier på et planlagt møte med alle gruppelederne i bystyret torsdag.

– Vi hadde en god diskusjon, og vi ble enige om at gruppelederne skulle informere sine politikere om at personangrep ikke er greit. Å diskutere saker og være uenige i politiske spørsmål er selvsagt blant politikere, men når oppmerksomheten rettes direkte mot person, blir det ugreit, sier Helgø.

Gruppelederne og ordføreren ble enige om at politikere som opplever dette i sosiale medier, kan ta opp saken med sin leder eller direkte til ordføreren.

Ordføreren vil i tillegg arrangere et forsoningsmøte mellom Nilsen og Mossige, der også deres gruppeledere vil delta.

– Ja, partene har også et ønske om et slikt møte. Da skal vi diskutere hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre og prøve å bli enige om hva vi gjør og ikke.

– Hvordan mener du debattklimaet generelt er blant politikerne i Stavanger?

– Jeg synes vi har et greit debattklima. Det tilspisser seg i forbindelse med enkelte saker, men det går som regel bra. Det er ulike personer som går over streken i ulike saker som de engasjerer seg i, sier ordføreren.