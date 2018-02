Luftslottet Dale: Jusprofessor sår tvil om kontrollsjefens saksutredning

DALE-SAKEN: Er et mulig erstatningskrav mot styremedlemmer i Dale Eiendomsutvikling AS foreldet? Jusprofessor Johan Giertsen ved UiB mener kontrollsjefens saksutredning ikke dokumenterer spørsmålet godt nok – og at utredningen åpner flere nye spor.