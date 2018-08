200 tørkerammede bønder møtte på krisemøte

Rogaland Bondelag inviterte mandag til allmøte på Undheim samfunnshus. Salen var stappfull av omtrent 200 bønder fra hele fylket.

Krisemøte som ble arrangert på bakgrunn av mangelen av fôr til dyrene, og tok for seg spørsmål angående økonomiske og av praktisk art.

Anders Minge

Informerer om bøndenes muligheter

Marit Epletveit, leder av Rogaland bondelag forteller at de måtte sette ut flere stoler for å få plass til bøndene som møtte opp.

– Vi ønsker å gi informasjon til bøndene, for hvordan de kan håndtere situasjonen vi er i. Det er mindre fôr enn normalt, som skaper problemer for mange bønder.

Fylkeslederen forteller at det kommer til å bli et krevende år for mange, men at hun håper at møte kan gi faglig kunnskap.

– Nå har vi fått litt regn, så det blir viktig å gi informasjon om hva bøndene kan gjøre på jordene og i fjøsene for å dempe situasjonen. Samtidig ønsker vi å informere folk om erstatningsmuligheter for klimaskyldte skader.

Epletveit forteller at det er enda mye som hver enkelt kan gjøre for hjelpe situasjonen. Det er spesielt erfaringer fra østlandet som er av nytte. Det var der tørken begynte først.

–Jeg er redd for at folk ikke klarer å stå i. Vi håper på å gi bønder mer informasjon, slik at de har mer i bagasjen når de skal ta avgjørelser og veloverveide veivalg.

Anders Minge

Eksperthjelp

Under møtet bidro flere eksperter med sine råd om hvordan bøndene skal komme seg gjennom krisen.

Det ble også presentert ulike fôrplaner som bøndene kan gå på for å spare mest mulig for, uten at det går på bekostning av dyrene.

Tine anbefalte alle bønder å få oversikten over alt fôret bøndene har tilgjengelig, ved hjelp av en av deres digitale verktøy.

Bengt Egil Elve fra Natura fortalte at det blir en utfordring under lammesesongen neste år.

– Det kommer til å være mange dyr som skal slaktes og transporteres på kort tid. Næringen kommer til å få et tap på grunn av over produksjon. Mye av det ekstra kjøttet må fryses, og det koster penger.

Han gir sitt siste og beste råd til bøndene.

– Ikke ta forhastede beslutninger. Vent til vi har en oversikt over hele situasjonen. Uansett er det billigste for bøndene å holde produksjonen i gang.

Anders Minge

Bekymrede bønder

Arne Berge sitter i lokalstyret til Time bondelag, og driver med melk og storfe slakt.

– Det største problemet for meg var at beite ikke ble bra. Jeg var redd for at jeg måtte slakte, men så kom det heldigvis regn så jeg slapp det. Uten regnet hadde situasjonen vært kritisk. Vinterforet ryker fort.

Berge kom på krisemøte for å få råd om erstatning og tips for foring til høsten.

– Det siste regnet har gjort jorden fuktig ca fem centimeter ned, ellers er jorden knusktørr. Regnet ga en boost men ikke mer enn det. Vi har et håp for den tredje slåtten, og at det kan bli litt kaldere.

Bonden forteller at under tørken måtte han selv gå ut med vann til alle dyrene. Det kunne gå 800–900 liter per dag.

- Lyden av regn er som musikk. De siste par dagene har jeg tatt inn putene på terrassen omtrent seks ganger per dag, men akkurat like gøy hver gang.

En annen er Irene Hidle sitter i styret til Rogaland Bondelag, og driver med sau. Hun har kjørt flere timer for å være tilstede under møtet.

– For meg har varmen ført til mindre beite og mindre for. Jeg håper på en god tredje slått, så kommer vi i mål hvertfall.

Hun forteller at en del bønder enda sliter.

– For noen uker siden var jeg på gladmat. Alt bøndene snakte om var tørken og de fleste virket ganske nedtrykt. Det var nesten litt trist å snakke med folk..

Hun forteller om gleden mange bønder følte da regnet kom.

– Det var mange bønder som la ut bilder av seg selv på facebook gjennomvåte og løpende ute i regnet. Jeg var selv veldig bekymra frem til regnet kom.

Hidle legger til at bøndene er flinke til å hjelpe hverandre i vanskelige perioder, men at det ofte er de som trenger det mest som trekker seg unna.

– Vi bønder tåler det meste, og prøver å se det positive i situasjonen.

Statsministeren skal se konsekvensene med egne øyne

Statsminister Erna Solberg skal onsdag møte en tørkerammede bonde fra Akershus. Hun aksepterte invitasjonen til Norsk Bondelag, og tar med landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP) på besøket.

– Rogaland er et jordbruksfylke og det må vi minne Oslo på. Dette sier Geir Skadberg, landbruksdirektør fra Fylkesmannen.

Marit Epletveit, leder av Rogaland Bondelag forteller at bøndene har klare krav til statsministeren. Kravet om en krisepakke står sterkt.

– Det som er viktig for oss er å få en individuell behandling og beite som er viktig for vårt fylke. Når bøndene behandles individuelt så vil normtallene øke. Du vil kunne si at normalt tjener jeg så mye og sammenligne med det. mange sitter i dag med enorme tap med dagens ordning. de kan ha over 50 prosent tap før de går under ordningen. På en måte får de dårlige bøndene fortere tilskudd enn de gode. de store avlingene gjør det best generelt. - det er så ekstremt dyrt å kjøpe for i år. Det er så høy etterspørsel.

Bonde Arne Berge håper at politikerne snart begynner å se alvoret i situasjonen.

– Det er lettere for bøndene hvis politikerne kommer fortere på banen. Samtidig at vi føler at de bryr seg.