Fem branner – politiet har ingen mistenkte

Jan Inge Haga

En mann i 30-årene er siktet for å ha tent på den ene av seks branner i Randaberg og Kvernevik i løpet av de siste ukene. Så langt sier politiet at de står uten mistenkte for de fem andre brannene.

