Bekreftet nytt tilfelle av fugleinfluensa

Det er nå bekreftet fugleinfluensa i en verpehønsbesetning i Klepp, hvor det ble meldt om mistanke tirsdag. Besetningen har allerede blitt avlivet.

Det er opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist. I disse sonene er det nå en rekke restriksjoner og bestemmelser for de som har fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Dette opplyser Mattilsynet i en pressemelding onsdag.

Påvisningen er på nabogården til besetning med verpehøns hvor det ble påvist fugleinfluensa 11. november. Dette er den andre påvisningen av fugleinfluensa (H5N1) i et kommersielt fjørfehold i Norge.

– Mattilsynet avlivet besetningen i dag tidlig, basert på mistanken som kom i går, sier Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynets region sør og vest i pressemeldingen.

Vil opprettes ny risikosone

Mattilsynet tok tirsdag ut prøver fra besetningen. Veterinærinstituttet har analysert prøvene og påvist fugleinfluensa (H5N1). Det vil om kort tid bli avklart om det er den samme høypatogene fugleinfluensaen som ved første påvisning.

– Dersom det blir bekreftet at det er den høypatogene varianten av fugleinfluensa, vil det opprettes ny risikosone og observasjonssone innen kort tid. Ettersom de to gårdene ligger nærme hverandre, vil det omfattede området ikke bli særlig endret, sier Petterson.

Mattilsynet samarbeider med Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Landsbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, en samlet næring og en rekke andre aktører. Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige for å hindre smittespredning.

Portforbud i 15 kommuner

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler, og er svært smittsom mellom fugler. For å hindre at smitten sprer seg, har Mattilsynet innført strenge restriksjoner for fjørfenæringen og andre fuglehold i området:

Det er portforbud i 15 kommuner i Rogaland. Dette gjelder kommunene Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og Hå.

Alle fjørfe og andre fugler i fangenskap må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer villfugler tilgang. Portforbudet gjelder også hobbyhold/høner i hagen.

Fakta Fugleinfluensa Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugl, særlig andefugler. Sykdommen forårsakes av flere forskjellige undergrupper av influensavirus A og har vært kjent fra ulike deler av verden i lang tid. Sykdommen kan gi svært høy dødelighet i fuglebestander. Det er svært uvanlig at mennesker blir smittet, og smitte til menneske krever tett kontakt med syke fugler eller deres avføring. I sin alvorlige form har sykdommen tidligere vært kjent som hønsepest. Kilde: sml.snl.no/fugleinfluensa Les mer