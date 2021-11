2000 på lysfest på Gramstad: - Regn ingen hindring!

Turistforeningens magiske lysfest på Gramstad har alt. Tusser og troll, en rev og de kuleste reinsdyrene. En dansedame med en lysende krone tok pusten fra de fleste.

Annie Torkhildsen på trapes.

Anders Minge fotograf

Elisabeth Risa Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Hun er kjempefin.

Helene Persson (7) fra Bogafjell kikker opp på dansedamen.

Hun har en lysende krone på hodet, gjør grasiøse bevegelser og i et slør av mystisk lilla, blått og rosa lys strekker hun seg opp mot den svarte nattehimmelen.

Styrtregnet har sluttet å bety noe.

Nå er det bare musikken, de mystiske flammene på Gramstadtjørnet og dansedamen som gjelder.

For når mørket senker seg, våkner det til liv i novembermørket på Gramstad.

forrige

























fullskjerm neste To reinsdyr langs stien, det var Isa Amalie Johnsen og Tilde Torkildsen. 1 av 14 Foto: Anders Minge

Lykter bak Dalsnuten

Det er det etter hvert så tradisjonsrike arrangementet «Lykter på Dalsnuten» som arrangeres.

I tett pøsregn, denne lørdagskvelden.

Men:

– Regnet gjør ingenting, jeg har jo regnklær, sier Storm Sukka Evans (7) fra Bryne lett før han hopper videre på stien.

– Jeg liker alt. Det er lyset, stemningen. Det er kjempekult. Veldig fascinerende, sier Sara Murguz.

Hun står sammen med Jasmin og Hanna Iwersen. De har alle tre tatt frem mobilene sine, nå filmer de showet for å dele med venner.

Litt lenger oppe i bakken møter vi Sander Søyland. Han er utkledd som et tre. Ikke langt unna, bak et svart teppe, står Maren Wiik Aanensen. Hun er på Gramstad sammen med russegruppen sin, og for anledningen er hun?

– Profesjonell skremmer, sier hun med glimt i øyet.

Emma Fundingsland og Live Helen Ulvøy Helland gir Storm Sukka Evans (7) fra Bryne en high-five.

– Vi er rever

En blå rev dukker opp i nattemørket. Det er Emma Fundingsland og venninnen Live Helen Ulvøy Helland.

– Vi er rever, men, ler de to, mange tror vi er Mamma Mø. Men det gjør ikke noe, sier de to og smiler bak to store, klissbløte masker.

Elever fra Vågen videregående skole, Stavanger Katedralskole, Sandnes videregående skole og St. Svithun og teaterverkstedet Ganddal deltok er blant dem som lager trolsk stemning på Dalsnuten. I tillegg til profesjonelle dansere, musikere og sjonglører fra sjonglørgruppen Flaks.

Ifølge arrangementansvarlig i Stavanger Turistforening, Kristine Helland, deltok rundt 2000 personer på arrangementet.

Sjonglører fra sjonglørgruppen Flaks begeistret i novembermørket.