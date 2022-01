Her er nyttårstalen fra ordføreren din

Korona er naturlig nok et gjennomgangstema i nyttårstalene til ordførerne i regionen. Ordførerne takker innbyggerne for innsatsen i nok et krevende pandemiår og ser fram mot lysere tider. De trekker også fram nye prosjekter, samarbeid og frivilligheten når de skal oppsummere 2021.

Det blir digital nyttårstale fra ordførerne i år. Her fra den siste nyttårsmottakelsen uten avstand, 1. januar 2020 på Ledaal i Stavanger.

De tradisjonelle nyttårsmottakelsene er avlyst i de fleste kommunene på grunn av smittesituasjonen. Nyttårstalene fra ordførerne blir derfor digitale for andre året på rad.

Her får du ordførerne i Stavanger, Sola, Sandnes, Strand, Klepp, Time, Hå og Gjesdal sine velvalgte ord til kommunenes innbyggere på den første dagen i det nye året.

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), beskriver 2021 som et år fylt med kontraster.

– Takk til alle dere som biter tennene sammen og gir alt – igjen. Vi som har vokst opp i sidelengs regn er værharde og viljesterke, sier hun.

Les og se talen her:

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sier at 2021 har vært et krevende år, men han er optimistisk for 2022 og framtiden:

– Husk at den gode hverdagen vil komme tilbake igjen – vi kan bare ikke si helt nøyaktig når.

Les og se talen her:

I sin nyttårstale trekker Tom Henning Slethei (Frp) fram alle som bidrar til at Sola blir en god kommune å bo i:

– I Sola skal vi ta ansvar for hverandre. Takk til dere alle, som på mange forskjellige måter bidrar til at kommunen vår skal være en god plass å bo og leve.

Les og se talen her:

- Jeg er stolt over alle strandbuene og kommunen vår, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) i sin nyttårshilsen. Lauvsnes trekker fram at Strand er en stor friluftskommune, og sier at kommunen er opptatt av å tilrettelegge for frivilligheten og for gode fritidsmuligheter for alle strandbuer.

Les talen her:

Klepp-ordfører Sigmund Rolfsen (Ap) takker de som har stilt opp frivillig i gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammet:

– Det er godt å konstatere at dugnadsånden fortsatt står sterkt i vår kommune.

Les og se talen her:

Koronavaksine, stortingsvalet, den nye turstien på Undheim og Erling Braut Haaland er blant temaene Time-ordførar Andreas Vollsund er innom i nyttårstalen 2022.

– Jærbuen er kjend for å få ting gjort, seier han.

Les talen her:

Hå-ordførar Jonas Skrettingland (Krf) takker tilsette i kommunen i nyttårstalen:

– Takk til alle som står på, månad etter månad. Takka vere dykk, maktar Hå kommune å levera gode tenester både til barn, unge og gamle, slik vi ønskjer å gjera.

Les talen her:

Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) takker innbyggerne som stiller opp under pandemien og lar seg vaksinere, men minner om å leve så normalt og godt som en kan.

– Husk å være en god utgave av deg selv. Husk å være et godt medmenneske. Husk å smile, gråte, føle, tenke, le og elske. Husk å leve.

