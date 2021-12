NHO og Virke: Overrasket over lønnsstøtte-avsløring

Både NHO og Virke er svært overrasket over at Esa selv hevder finansministerens påstand om at EUs konkurranseregler hindrer regjeringen i å gi mer i lønnsstøtte, ikke stemmer.

– Med disse uttalelsene fra Esa forventer vi at finansministeren oppklarer saken umiddelbart, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO.

– NHO har gjentatte ganger bedt om å heve maksbeløpet, men Finansdepartementet var fredag tydelig overfor NHO at lønnsstøtteordningen da ville stange mot statsstøtte-regelverket i EØS, og at det ikke var mer å gå på, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom til NTB.

– Vi er svært overrasket hvis dette nå viser seg å ikke stemme. Med disse uttalelsene fra Esa forventer vi at finansministeren oppklarer saken umiddelbart, sier hun.

Også Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen sier til NTB at saken overrasker stort.

– Vi fikk den samme beskjeden. At Vedum skylder på EØS, er merkelig. sier han.

– Vår forventning er at finansministeren sjekker ut dette så raskt som overhodet mulig. Det handlingsrommet som har oppstått, må han bruke. Vi forventer at dette følges opp raskt, vi må få avklaring på dette før jul, sier Horneland.

Både NHO og Virke mener både nivået på lønnsstøtten og prinsippet om at ingen kan permitteres, gjennomgås på nytt.

– Det er et hinder for svært mange som ikke får brukt lønnsstøtteordningen, sier Melsom.