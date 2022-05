Drapsforsøk i Sandnes: 21-åring dømt for å ha tørket av kniven

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at 21-åringen er skyldig.

Kort tid etter at to menn ble knivstukket i en boligblokk i Sandnes, tørket 21-åringen blod av den aktuelle kniven. Nå dømmes han for å ha ødelagt bevis.

